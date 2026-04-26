Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ am 26. April. Für euren gemütlichen Sonntag auf der Couch haben wir den perfekten Film dabei. Es ist ein herzzerreißender Animationsfilm von dem, der auch „Lilo und Stitch“ gemacht hat. Außerhalb der Welt des Animationsfilms ist der Name Chris Sanders wahrscheinlich nicht so bekannt. Der Amerikaner war in den frühen Tagen seiner Karriere schon als Animationskünstler bei Filmen wie „König der Löwen“ oder „Die Schöne und das Biest“ beteiligt. Maßgeblich ist er aber für die Klassiker „Lilo und Stitch“ und „Drachenzähmen leicht gemacht“ verantwortlich. Letztes Jahr brachte er zusammen mit DreamWorks den Animationsfilm „Der wilde Roboter“ ins Kino.

Der Film erzählt die Geschichte des Roboters Rosam, auch Ross genannt. Ross soll mit anderen Robotern ihres Unternehmens eigentlich den Menschen jeden Wunsch erfüllen. Doch beim Transport aus der Fabrik, in der sie gebaut wurde, erleidet sie Schiffbruch und landet auf einer einsamen Insel. Und auf der gibt es außer ihr nur Tiere. „Um 03:00 haben wir aufgrund eines Taifuns den Kontakt zu einigen Universal Dynamics Robotern verloren. Bergungschancen: unwahrscheinlich. Kann ich helfen? Erkenne Aggression. Ich weiß, was dein Problem ist. Erlerne Sprache. Du musst lernen, wie es auf dieser Insel so läuft.“

Hallo Ross! Auf ihrer Suche nach neuen Aufgaben und Problemen, die sie lösen könnte, trifft sie auf die Tiere des Waldes. Unter anderem freundet sich der Roboter mit dem listigen Fuchs Fink an. Bei der Suche nach einer neuen Mission finden Ross und Fink ein verlassenes Gänsenest mit einem einzigen Ei. Und aus dem schlüpft dann auch ein Küken. „Wenn es nach ihm geht, heißt das: Du bist jetzt seine Mutter.“ „Fürs Muttersein fehlt mir die Programmierung.“ „Die fehlt jedem. Wir denken uns einfach was aus. Ohne zugewiesene Aufgabe ist meine nächste Priorität, zum Werk zurückzukehren.“ „Dich um ihn zu kümmern, das ist jetzt deine Aufgabe.“ „Aufgabe erhalten. Rückkehrmodus aufgeschoben. Für einen Ross ist nicht zu schwer. Aufgabe her! Hast du Informationen darüber, wie man sich um diese Einheit kümmert? Essen brauchen sie alle, aber dein Küken muss auch schwimmen können und fliegen. Und zwar bis zum Herbst. Er muss die Insel verlassen, bevor es Winter wird, sonst…“ „Ach, wie drücke ich das behutsam aus? Ja, so: Essen, schwimmen bis Herbst, fliegen, sonst…“ „Und immer schön geduldig sein!“

Ross nennt das kleine Küken Bright Bill und will ihm bis zum Winter das Schwimmen und Fliegen beibringen, damit er mit den anderen Gänsen in den Süden fliegen kann. Was sich daraus entspinnt, ist eine herzzerreißende und witzige Geschichte über das Elternsein und die besondere Beziehung zwischen Wahlmüttern und Kindern. On top kommt noch der Animationsstil, den Regisseur Chris Sanders selbst als ein Monet-Gemälde in einem Miyazaki-Wald beschreibt. Im englischen Original sind unter anderem Pedro Pascal und Lupita Nyong’o als Stimmen zu hören. In der deutschen Version wird Roboter-Mama Ross von Tagesschau-Moderatorin Judith Rackers gesprochen. Der liebenswerte Animationsfilm „Der wilde Roboter“ ist bei Prime Video verfügbar.

Das war unser Streaming-Tipp für heute. Wenn ihr euch nicht nur für Animationsfilme, sondern generell für Popkultur und Kunst interessiert, dann ist bestimmt unser Podcast „Kunst und Leben“ etwas für euch. Es ist eine Kooperation mit dem Monopol Magazin und in jeder Folge geht es intensiv und hintergründig um ein aktuelles Thema aus der Welt der Kunst. Den Podcast findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Tipp und Skript kamen heute von Christopher Jung, Audio-Produktion: Benjamin Serdani. Und ich bin Jessi Jus. Habt eine gute Woche! Bis morgen!

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