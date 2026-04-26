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Foto: ADRIAN DENNIS / AFP
Bild: Der wilde Roboter | Foto: ADRIAN DENNIS // AFP

Was läuft heute? | Der wilde Roboter

Ein Roboter wird Gänse-Mama

Nachdem sie auf einer einsamen Insel strandet, begegnet Roboter Roz einem verlassenen Gänsenest in dem ein Ei liegt. Als das Küken schlüpft adoptiert Roz den Kleinen und beschließt ihn großzuziehen.

Der wilde Roboter

Nachdem sie auf einer einsamen Insel strandet, auf dem nur Tiere leben, sucht Roboter Roz nach neuen Aufgaben, um ihre Programmierung zu erfüllen. Dabei lernt sie den Fuchs Fink kennen. Zusammen entdecken sie ein verlassenes Gänsenest samt Ei, aus dem ein kleines Küken schlüpft. Roz adoptiert das Küken und will ihm unter anderem das Fliegen beibringen.

Wie ein Waldspaziergang mit Monet und Miyazaki

Regie bei dem Film führte Chris Sanders der in der Vergangenheit schon für Filme wie „Lilo & Stitch“ verantwortlich war. Die Ästhetik des Films beschrieb er im Vorfeld als eine Mischung aus Claude Monet und den Filmen von Studio Ghibli. Im englischen Original spricht die Schauspielerin Lupita Nyong’o Roboter Roz. In der deutschen Version ist Nachrichtensprecherin Judith Rakers zu hören.

Den Animationsfilm „Der wilde Roboter“ ist bei Prime Video verfügbar.

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