Heute laden der King of Queens und Jack Reacher zu einem Playdate auf Prime Video ein. Auf dem Papier passen die Schauspieler Kevin James und Alan Richson ja eigentlich so gar nicht zusammen. Der eine ist als Komiker und Sitcom- Star berühmt geworden, der andere ist seit ein paar Jahren in der Serie „Reacher" als harter Actionheld unterwegs. Beide treffen überraschenderweise jetzt aber in der Buddy-Action-Komödie „Playdate" aufeinander. Kevin James spielt hier Brian, der seit kurzem arbeitslos ist und sich zu Hause um seinen Stiefsohn kümmert. Bei einem Spielplatzbesuch lernen die beiden den muskulösen Jeff kennen, der mit seinem Sohn CJ spielt. Die beiden Jungen freunden sich miteinander an, und auch Jeff findet, dass er und Brian ab sofort beste Freunde werden sollten. Was Brian nur nicht weiß: Jeff ist gar nicht CJs Vater, sondern beschützt ihn vor skrupellosen Gangstern. Der tollpatschige Brian sieht sich also gezwungen, Jeff zusammen mit CJ vor den Gangstern, die ihn verfolgen, zu retten. Der Trailer zeigt schon, dass „Playdate" alles andere als ein klassischer Actionfilm sein wird. Vor allem die witzige Kombination aus Coolness von Alan Richson und die verpeilte Art von Kevin James stehen im Vordergrund. Wer auf Komödien wie „Hitch – Der Date Doktor" oder „Die etwas anderen Cops" steht, wird hier wahrscheinlich glücklich. Außer den beiden spielen neben Alan Richson und Kevin James auch Sarah Chalke aus „Scrubs", Isla Fisher aus „Die Unfassbaren" und Alan Tudyk aus „Resident Alien" in dem Film mit. Die Komödie „Playdate" gibt es ab heute für euch im Angebot von Prime Video.