Play
Foto: Prime Video
Bild: Playdate | Prime Video

Was läuft heute? | Playdate

Cool dads don’t look at explosions

In der Action-Komödie „Playdate“ schließen sich zwei Väter zusammen um einen Jungen vor skrupellosen Gangstern zu beschützen.

Playdate

Der vor kurzem arbeitslos gewordene Brian kümmert sich um den Haushalt und seinen Stiefsohn Lucas. Bei einem Besuch im Park lernen die beiden den sportlichen Jeff und seinen Sohn CJ kennen. Die Jungs verstehen sich auf Anhieb gut und Jeff findet, dass er und Brian auch beste Freunde werden sollten. Doch dann tauchen skrupellose Gangster auf und es stellt sich heraus: Jeff ist gar nicht der Vater von CJ, sondern da um ihn zu beschützen.

King of Queens trifft auf Jack Reacher

In der Action-Komödie spielen Kevin James aus der Sitcom „King of Queens“ und Alan Ritchson aus der Prime Video Serie „Reacher“ das ungleiche Vater-Duo. Außerdem spielen Sarah Chalke aus „Scrubs“ und Alan Tudyk aus „Resident Alien“ in dem Film mit.
Die Komödie „Playdate“ gibt es ab heute bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen