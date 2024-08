Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht — Staffel 2

Elbekriegerin Galadriel und ihre Verbündeten müssen in der zweiten Staffel von „Ringe der Macht“ gegen den immer stärker werden dunklen Herrscher Sauron antreten. Gleichzeitig beginnt der Schmied Celebrimbor die neuen Ringe der Macht zu schmieden. Die ersten drei Folgen der zweiten Staffel „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ gibt es ab heute bei Prime Video.

KAOS

In dieser neuen Serie sind die Götter der griechischen Mythologie Teil der modernen Gesellschaft. Göttervater Zeus lebt mit seiner Familie in einer pompösen Villa. Als er merkt, dass die Menschen nicht mehr an ihn glauben und er eine Falte auf seiner Stirn entdeckt, beginnt er, seinen Zorn an den Menschen und den anderen Göttern auszulassen. Schauspieler Jeff Goldblum schlüpft für die Serie in die Rolle von Zeus. Alle Folgen von „KAOS“ findet ihr auf Netflix.

The Ark — Staffel 2

Die Crew des Kolonie-Raumschiffs Arche 1 macht sich auf den Weg, um neuen Lebensraum für die Menschheit zu erschließen. Doch kurz nach Aufbruch der Mission kommt es zu einem Unfall und ein Großteil der Besatzung stirbt. Die restlichen Menschen müssen sich nun alleine auf den Weg machen. In Staffel 2 muss die Crew nun feststellen, dass ihr ursprüngliches Ziel ein unbewohnbarer Planet ist und versuchen, ein neues Zuhause zu finden. Beide Staffeln von „The Ark“ könnt ihr bei WOW streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.