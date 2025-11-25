Play
Bild: Der zerrissene Vorhang | Foto: Michael Ochs Archives/Getty Images

Was läuft heute? | Der zerrissene Vorhang

Überläufer oder doch nicht?

Der amerikanische Physiker Michael Armstrong arbeitet in der Raketenforschung. Um den entscheidenden Durchbruch in seiner Arbeit zu erzielen, fehlt ihm jedoch eine wichtige Formel, die er in der DDR zu finden hofft.

Von Kopenhagen nach Ost-Berlin

Mitten im Kalten Krieg besuchen der amerikanische Raketenwissenschaftler Michael Armstrong und seine Assistentin und Verlobte Sarah Sherman eine Konferenz in Kopenhagen. Armstrong arbeitet an einem Raketenabwehrsystem namens GAMMA 5 und gibt plötzlich bekannt, dass er die Konferenz verlassen muss. Er benimmt sich sehr verdächtig, weshalb ihm Sarah folgt. Sie findet Michael in einem Flugzeug nach Ost-Berlin, anscheinend plant er überzulaufen. Tatsächlich wird Michael Armstrong am Flughafen Schönefeld mit allen Ehren empfangen. Doch niemand ahnt, dass sich der vermeintliche Überläufer in Wirklichkeit auf der Jagd nach einer geheimnisvollen Formel befindet.

Inspiriert von wahren Begebenheiten

Die Geschichte von “Der zerrissene Vorhang” ist inspiriert von der wahren Begebenheit zweier britischer Überläufer. Das in drei Akte unterteilte Drehbuch zeigt die Geschehnisse zuerst aus der Sicht Sarahs, die sich über die wahren Motive ihres Geliebten nicht im Klaren ist. Dann wechselt die Perspektive zu Armstrong und beide werden im Schlussteil zusammengebracht.

Auch wenn der Film nicht zu Alfred Hitchcocks absoluten Meisterwerken zählt – spannend und unterhaltsam ist “Der zerrissene Vorhang” allemal. Ihr könnt ihn in der Arte Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

