Von Kopenhagen nach Ost-Berlin
Mitten im Kalten Krieg besuchen der amerikanische Raketenwissenschaftler Michael Armstrong und seine Assistentin und Verlobte Sarah Sherman eine Konferenz in Kopenhagen. Armstrong arbeitet an einem Raketenabwehrsystem namens GAMMA 5 und gibt plötzlich bekannt, dass er die Konferenz verlassen muss. Er benimmt sich sehr verdächtig, weshalb ihm Sarah folgt. Sie findet Michael in einem Flugzeug nach Ost-Berlin, anscheinend plant er überzulaufen. Tatsächlich wird Michael Armstrong am Flughafen Schönefeld mit allen Ehren empfangen. Doch niemand ahnt, dass sich der vermeintliche Überläufer in Wirklichkeit auf der Jagd nach einer geheimnisvollen Formel befindet.
Inspiriert von wahren Begebenheiten
Die Geschichte von “Der zerrissene Vorhang” ist inspiriert von der wahren Begebenheit zweier britischer Überläufer. Das in drei Akte unterteilte Drehbuch zeigt die Geschehnisse zuerst aus der Sicht Sarahs, die sich über die wahren Motive ihres Geliebten nicht im Klaren ist. Dann wechselt die Perspektive zu Armstrong und beide werden im Schlussteil zusammengebracht.
Auch wenn der Film nicht zu Alfred Hitchcocks absoluten Meisterwerken zählt – spannend und unterhaltsam ist “Der zerrissene Vorhang” allemal. Ihr könnt ihn in der Arte Mediathek anschauen.
