Hey, liebe Film- und Serienfans! Es ist Dienstag, der 25. November. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp! Heute haben wir einen echten Klassiker für euch, mit einem ernsthaften Staraufgebot und einem der bekanntesten Regisseure der Filmgeschichte. Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als den Master of Suspense himself, Alfred Hitchcock. Mit seinem Film „Der zerrissene Vorhang" aus dem Jahr 1966 begibt er sich in die Welt der Spionage. Der sehr schöne Paul Newman und die ebenfalls sehr schöne Julie Andrews spielen die Hauptrollen. Mitten im Kalten Krieg besuchen der amerikanische Raketenwissenschaftler Michael Armstrong und seine Assistentin und Verlobte, Sarah Sherman, eine Konferenz in Kopenhagen. Armstrong arbeitet an einem Raketenabwehrsystem namens Gamma 5 und gibt plötzlich bekannt, dass er die Konferenz verlassen muss. Er benimmt sich sehr verdächtig, weshalb ihm Sarah folgt. Sie findet Michael in einem Flugzeug nach Ost-Berlin. Anscheinend plant er, überzulaufen. Paul Newman und Julie Andrews finden Liebe in Gefahr und Gefahr in Liebe, wenn sie hinter Alfred Hitchcocks zerrissenem Vorhang verlaufen. Tatsächlich wird Michael Armstrong am Flughafen Schönefeld mit allen Ehren empfangen. Ein heftiger Streit entbrennt zwischen ihm und Sherman. Doch weder Sarah noch der ostdeutsche Staatsapparat wissen, dass sich der vermeintliche Überläufer in Wirklichkeit auf der Jagd nach einer geheimnisvollen Formel befindet. Dabei ist dem Hobbygeheimagenten jedes Mittel recht. Schnell stellt sich jedoch heraus, was für ein schmutziges Geschäft die Spionage ist. Die Geschichte von „Der zerrissene Vorhang" ist inspiriert von der wahren Begebenheit zweier britischer Überläufer. Das in drei Akte unterteilte Drehbuch zeigt die Geschehnisse aus der Sicht Sarahs, die sich über die wahren Motive ihres Geliebten nicht im Klaren ist. Dann wechselt die Perspektive zu Armstrong, und beide werden im Schlussteil zusammengebracht. Mitte der 60er Jahre war die James-Bond-Reihe und das Spionage-Genre generell enorm populär. Das Filmstudio wollte deshalb, dass der große Alfred Hitchcock auch einen solchen Film macht. Auch wenn der nicht zu seinen absoluten Meisterwerken zählt, spannend und unterhaltsam ist „Der zerrissene Vorhang" allemal. Ihr könnt ihn jetzt in der arte Mediathek anschauen.