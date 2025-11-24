Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo liebe Film- und Serienfans, es ist Montag, der 24. November. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp! Ian McKellen kennt der geneigte Filmfan vor allem als den sympathischen und gewitzten Magier Gandalf aus „Herr der Ringe“. Der mittlerweile 86-jährige Engländer ist aber auch ein mit vielen Preisen ausgezeichneter Theaterschauspieler. Im Thriller „The Critic“ spielt er einen mächtigen Londoner Theaterkritiker, der mit hohen Ansprüchen und spitzer Feder seine reißerischen Artikel verfasst. London im Jahr 1934: Jimmy Erskine ist seit 40 Jahren Theaterkritiker für die prestigeträchtige Londoner Zeitung „The Daily Chronicle“. Seine schonungslosen Besprechungen können Karrieren befördern, aber auch beenden, bevor sie überhaupt angefangen haben. Ein Lieblingsobjekt seines Spottes ist die aufstrebende Schauspielerin Nina Land, an der Erskine kein gutes Haar lässt. Damit macht er sich selbstredend einige Feinde, fühlt sich aufgrund seines Status in der Branche aber unantastbar. Als der Patriarch der Zeitung, Brooke Senior, eines Tages stirbt und sein Erbe, David Brooke, alles daran setzt, das Blatt radikal zu modernisieren, steht der berühmte Kritiker ganz oben auf der Abschlussliste. Es ist ein Verlust. Du solltest mit ihm sprechen. In den letzten zehn Jahren hast du mich zu Fleischwürfeln, Kreaturen des Sees und einem extinkten Vogel verglichen. Es wird stoppen. Oh, bist du zurückgekehrt? Hör auf! Mehr Schönheit, weniger Wüste. Wir können die Zeitung wiederholen in ihrem rechtvollen Platz als das größte redaktionelle Familienjournal. Pass auf deine Rücken! Er wird nicht auf die alten Waffen kommen. Weiter als die Papiere. Der von sich selbst völlig eingenommene Kritiker ist stets darum bemüht, sein Privatleben mit exzessiven Partynächten und vor allem seine sexuellen Vorlieben vor der Außenwelt zu verbergen. Denn Homosexualität ist in Großbritannien der 1930er Jahre illegal. Trotzdem wird Erskine eines Tages verhaftet. Um seinen Job zu retten, greift er auf moralisch fragwürdige Mittel zurück. Als er herausfindet, dass sein neuer Chef eine Schwäche für die attraktive Nina Land hat, kommt ihm das gerade recht. Das ganz auf den Hauptdarsteller zugeschnittene Historiendrama „The Critic“ versetzt glaubhaft in eine Gesellschaft voller Einschränkungen und Doppelmoral. Daneben sind außerdem Gemma Arterton als Nina Land und Mark Strong als Zeitungschef David Brooke zu sehen. „The Critic“ könnt ihr bei WOW TV anschauen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch kostenlos in eurer Podcast-App und empfehlt „Was läuft heute“ auch gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Tipp und Skript kamen heute von Anke Beelert. Audioschnitt: Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus. Ich sag tschüss! Bis bald. Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.