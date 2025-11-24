Auf der Abschussliste
London im Jahr 1934. Jimmy Erskine ist seit 40 Jahren Theaterkritiker für die prestigeträchtige Londoner Zeitung “The Daily Chronicle”. Seine schonungslosen Besprechungen können Karrieren befördern, aber auch beenden, bevor sie überhaupt angefangen haben. Ein Lieblingsobjekt seines Spottes ist die aufstrebende Schauspielerin Nina Lang, an der Erskine kein gutes Haar lässt.
Damit macht er sich selbstredend einige Feinde, fühlt sich aufgrund seines Status in der Branche aber unantastbar. Als der Patriarch der Zeitung, Brooke Sr., eines Tages stirbt und sein Erbe David Brooke alles daran setzt, das Blatt radikal zu modernisieren, steht der berühmte Kritiker ganz oben auf der Abschussliste.
Exzessive Partynächte
Erskine will sein Privatleben mit exzessiven Partynächten und vor allem seine sexuellen Vorlieben vor der Außenwelt verbergen. Denn Homosexualität ist im Großbritannien der 1930er Jahre illegal. Trotzdem wird Erskin eines Tages verhaftet. Um seinen Job zu retten, greift der Kritiker auf moralisch fragwürdige Mittel zurück.
Ian McKellen glänzt in jeder Facette seines Charakters. Daneben sind außerdem Gemma Arterton als Nina Land und Mark Strong als Zeitungschef David Brooke zu sehen.
“The Critic” könnt ihr bei WOW TV anschauen.
