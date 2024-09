Die Polizistin und die Sprache des Todes

Gloria Acheampong ist Sonderermittlerin des BKA und wird im Krimi „Die Polizistin und die Sprache des Todes“ in einen besonderen Fall involviert. Der Serienmörder Rudi Butscher sitzt hinter Gittern. Trotzdem werden weitere Morde mit seiner Handschrift ausgeführt. Gloria versucht herauszufinden, wie das sein kann. Als Schwarze Ermittlerin wird sie dabei immer wieder mit Rassismus konfrontiert. „Die Polizistin und die Sprache des Todes“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Coco Chanel — Leben, Lügen und Legenden

Das Leben von Coco Chanel wird in der Dokumentation „Coco Chanel — Leben, Lügen und Legenden“ porträtiert. Für die einen war Chanel eine Modeikone und Galionsfigur des Feminismus, für die anderen war sie aufgrund ihrer nationalistischen Weltanschauung eine geistige Brandstifterin. „Coco Chanel — Leben, Lügen und Legenden“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek streamen.

Die wandernde Erde II

In dem Film „Die wandernde Erde“ dehnt sich die Sonne immer weiter aus. Der zweite Teil der Filmreihe setzt allerdings schon 30 Jahre vor der Katastrophe an. Die Wissenschaft erfährt gerade erst davon, was der Menschheit droht. Es gibt jedoch einen Plan: Mit gigantischen Triebwerken soll die Erde von der Sonne wegbewegt werden. Es bildet sich aber auch eine Opposition, die den Plan vereiteln will. „Die wandernde Erde II“ könnt ihr jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

