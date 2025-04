Dr. Nice, Staffel 3

In der ZDF-Serie „Dr. Nice“ geht es um Dr. Moritz Neiss. Der Star-Chirurg und Frauenschwarm hat viel erreicht. Dann verletzt er sich bei einem Unfall an der rechten Hand so schwer, dass er seinen Beruf eigentlich an den Nagel hängen kann. Aber es kommt doch alles ganz anders: Um seine 16-jährige Tochter kennenzulernen, von der er bis dato gar nichts wusste, zieht er zurück in seine alte Heimat Schleswig-Holstein und arbeitet dort am örtlichen Krankenhaus. Zwischen emotionalen Konflikten muss Neiss sein medizinisches Gespür beweisen. Die dritte Staffel „Dr. Nice“ könnt ihr in der ZDF-Mediathek anschauen.

Istanbul-Enzyklopädie

Die beiden sehr gegensätzlichen Frauen Zehra und Nesrin treffen in der Serie „Istanbul-Enzyklopädie“ aufeinander. Zehra ist eine junge Studentin, die in die türkische Metropole zieht und dort bei Nesrin wohnt — der ehemaligen besten Freundin ihrer Mutter. Schon bald geraten die beiden Frauen aufgrund ihrer kulturellen und altersbedingten Unterschiede in Konflikt. Zehra sucht in der geteilten Stadt nach ihrer wahren Identität und einem Ort der Zugehörigkeit. Nesrin ist fest entschlossen, die Verbindungen zur Stadt und zu ihrer Vergangenheit endgültig abzubrechen. „Istanbul-Enzyklopädie“ läuft bei Netflix.

Ostfriesenhölle

Bei einem wolkenverhangenen Strandausflug auf Langeoog wird der 15-jährige Cosmo plötzlich ohnmächtig und stirbt in den Armen seiner Mutter Sabine Schnell. Die ist überzeugt, dass sein bester Freund, Marvin Claudius, ihren Sohn vergiftet hat. Claudius ist der Enkel des niedersächsischen Innenministers. Dann wird Sabine Schnell erstochen aufgefunden und der Innenminister Thomas Claudius wird erpresst. Eine knifflige Angelegenheit für Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen und ihr Team. „Ostfriesenhölle“ gibt’s bei Arte.

