Derbys — legendäre Fußball-Duelle

Die Doku „Derbys — legendäre Fußball-Duelle“ zeigt drei der legendärsten Fußball-Derbys und erzählt ihre Geschichte. Hamburger SV vs. FC St. Pauli, Glasgow Rangers vs. Celtic Glasgow und Boca Juniors vs. River Plate. Warum gibt es Feindschaften im Sport, die zu Gewalt und manchmal sogar Mord führen? Ihr könnt „Derbys — legendäre Fußball-Duelle“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

MaXXXine

Im Film „MaXXXine“ geht es um Maxine Minx. Sie will im Filmbusiness ganz groß rauskommen. Weil es gerade nicht so gut läuft, muss sie sich erstmal mit Porno-Filmen über Wasser halten. Als sie für einen Horrorfilm vorspricht, hat sie auf einmal wieder Hoffnung, dass sie es doch noch in Hollywood schaffen kann. Doch es treibt auch ein Serienmörder sein Unwesen. „MaXXXine“ könnt ihr jetzt bei WOW schauen

Humane

„Humane“ ist ein Horrorfilm, in dem die Regierung beschließt, dass 20 Prozent der Menschheit ausgelöscht werden müssen. So soll das Überleben der menschlichen Spezies gesichert werden. Auch Charles York meldet seine Familie für das Regierungsprogramm an. Doch als Regierungsbeamte vor der Tür stehen, wollen sie ihr Schicksal nicht einfach so über sich ergehen lassen. Sie kämpfen lieber um Leben und Tod. Ihr könnt „Humane“ jetzt bei Paramount+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.