Was läuft heute? | Die letzte Fahrt der Demeter, Star Kitchen mit Tim Raue, Frenchie Shore

Die letzte Fahrt der Demeter

Im Jahr 1897 reist das Handelsschiff Demeter von Bulgarien nach England. An Board ist die Crew und der Arzt Clemens. Kurz nach dem Ablegen taucht ein Mädchen auf dem Schiff auf, dass die Mannschaft vor dem Inhalt einer unbekannten Kiste warnt. Als dann auch noch die Tiere an Board getötet werden und die Crew nach und nach verschwindet, wir die Demeter zum Grab. Den Horrorfilm „Die letzte Fahrt der Demeter“ gibt es ab heute bei WOW.

Star Kitchen mit Tim Raue

In der neuen Food-Reality-Serie will Fernsehkoch Tim Raue fünf Köchinnen und Köchen dabei helfen ihren ersten oder sogar zweiten Michelin-Stern zu verdienen. In sechs Teilen geht es um die Arbeit und Fähigkeiten, die benötigt werden, um einen der beliebten Sterne zu bekommen. Außerdem wirft Raue einen Blick auf die Menschen und ihren Werdegang. Alle Folgen von „Star Kitchen mit Tim Raue“ gibt es im Angebot von Prime Video.

Frenchie Shore

2009 begann mit „Jersey Shore“ eine der erfolgreichsten und langlebigsten Reality-TV Formate. Nach „Geordie Shore“ in England, geht es jetzt in „Frenchie Shore“ nach Frankreich. In Cap d’Agde genießen 10 Partylöwen die lokale Szene und feiern was das Zeug hält. Natürlich mit dem gewohnten Maß an Drama, Intrigen und Liebeleien. Alle zehn Folgen von „Frenchie Shore“ gibt es bei Paramount+.

Was läuft heute?

