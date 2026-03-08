Play
Foto: © 2022 Orion Releasing LLC./All rights reserved
Bild: Die Aussprache | Orion Releasing LLC

Was läuft heute? | Die Aussprache

Schweigen, kämpfen oder fliehen?

Der Film „Die Aussprache“ zeigt, wie Frauen, die in einer Religionsgemeinschaft missbraucht wurden, mit der Situation umgehen.

Die Aussprache

Als acht Frauen herausfinden, dass sie seit Jahren Opfer von sexuellem Missbrauch durch die Männer in ihrer Religionsgemeinde sind, beginnt ein eindringlicher Diskurs. Nach und nach brechen die Frauen ihr Schweigen. Es geht um weibliche Selbstbestimmung, Macht und Glaubenskonflikte. Innerhalb von 24 Stunden müssen sie eine lebensverändernde Entscheidung treffen.

Wahre Ereignisse

Der Film „Die Aussprache“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Miriam Toews. Sie selbst ist in einer Mennonitengemeinde, also einem Teil der evangelischen Freikirche, aufgewachsen, hat diese aber mit 18 Jahren verlassen, um ihren Traum vom Schreiben zu erfüllen. Ein echter Fall in einer Gemeinde in Bolivien hat ihr Buch inspiriert. 

Regisseurin und Drehbuchautorin Sarah Polley kreiert in ihrem Spielfilm eine intime, aufreibende Atmosphäre und versetzt sich ganz in die Gedanken der Frauen. Die anspruchsvollen, intensiven Hauptrollen werden z. B. von Jessie Buckley („Hamnet“), Claire Foy („The Crown“) und Rooney Mara („Carol“) gespielt. Der Film wurde international als Erfolg gefeiert und 2023 mit dem Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ausgezeichnet. 

„Die Aussprache“ findet ihr seit dem 8. März in der arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen