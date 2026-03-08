Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Es ist Sonntag, der 8. März, und somit Weltfrauentag. Passend dazu geht es in unserem heutigen Film um weibliche Selbstbestimmung und Solidarität. Keine leichte Kost, das muss man erstmal zum heutigen Tipp sagen.

Der Film „Die Aussprache“ oder im Original „Women Talking“ dreht sich um sexuelle Gewalt und Missbrauch in einer Religionsgemeinschaft. Der Film spielt in einer abgeschiedenen Mennonitengemeinde, einem Teil der evangelischen Freikirche, der oft mit einer schlichten Lebensweise verbunden ist. Nachdem sie feststellen, dass die Frauen der Gemeinschaft jahrelang sexuell missbraucht wurden, diskutieren acht Frauen über ihre Zukunft. Sollen sie bleiben und schweigen, kämpfen oder fliehen? Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Miriam Toews. Sie ist selbst in einer kanadischen Mennonitengemeinde aufgewachsen, die sie aber mit 18 Jahren verlassen hat. Ein echter Fall in einer solchen Gemeinde in Bolivien hat ihr Interesse geweckt und das Buch inspiriert. Die Geschichte ist trotzdem fiktiv.

Acht Frauen sprechen darüber, wie sie nach dem sexuellen Missbrauch durch die Männer in ihrer Gemeinde weitermachen sollen. Ein Entschluss muss gefasst werden, und das innerhalb von 24 Stunden. Der vertrauenswürdige Lehrer August protokolliert die Argumente für und gegen das Bleiben. Es wird mal sachlich, mal ängstlich und mal hitzig diskutiert. Ab und zu steigt die Anspannung, dann fällt sie wieder ab. Die Lautstärke steigt und sinkt. Gelegentlich wird aus der Bibel zitiert. Irgendwann neigt sich der Tag dem Ende zu, und eine Entscheidung steht jetzt an.

Im Film versetzt sich Regisseurin und Drehbuchautorin Sarah Polley in die Perspektiven der Frauen. Nicht die Täter, sondern einzig und allein die Frauen stehen im Film im Fokus. Eine eindringliche Debatte um Macht, Glauben und Freiheit. In den Hauptrollen spielen Jesse Buckley, zuletzt bekannt aus „Hamnet“, Claire Foy, die in der Serie „The Crown“ mitgespielt hat, und Rooney Mara, unter anderem bekannt aus „Carol“. Der Film wurde international als Erfolg gefeiert und 2023 auch mit dem Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ausgezeichnet.

Ab heute findet ihr „Die Aussprache“ kostenlos in der arte Mediathek. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch! Das geht bei allen Podcast-Plattformen und Apps eures Vertrauens. Tipp und Skript kamen heute von Zoe Neidhardt. Audioschnitt und ich bin Jessi Jus. Bis morgen.