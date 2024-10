USA — Der Aufstieg der Ultrarechten

In den letzten Jahren haben die Ultrarechten immer mehr an Macht gewonnen. Inzwischen besetzen sie Schlüsselpositionen in Politik, Justiz und den Medien und seit Donald Trump dabei ist, hat sich der ganze Prozess noch beschleunigt. Die Doku „USA — Der Aufstieg der Ultrarechten“ zeigt, wie weit die Rechten für die Macht gehen würden und dass dabei auch die Demokratie auf dem Spiel steht. Ihr könnt die Doku ab heute in der Arte-Mediathek anschauen.

Harry Potter

Seit 2001 verzaubern die Harry-Potter-Filme im wahrsten Sinne des Wortes ganze Generationen. Über sieben Schuljahre hinweg geht es immer wieder nach Hogwarts, wo Harrys Kampf gegen Lord Voldemort mal mehr und mal weniger tobt. Ab heute findet ihr alle 8 Teile der Filmreihe bei RTL+.

Straw Dogs — Wer Gewalt sät

David (James Marsden) und Amy (Kate Bosworth) sind gerade erst von der Stadt zurück in den Süden von Mississippi gezogen. Hier wirkt alles so idyllisch und freundlich. Doch der Schein trügt. Bald steht Amys Ex-Freund Charly (Alexander Skarsgård) vor der Tür und sorgt für mächtig Unruhe. So sehr, dass sogar der harmlos wirkende David eine ganz andere Seite zeigt. Den Thriller „Straw Dogs“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

