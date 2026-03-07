Play
Bild: Die Dinosaurier | Netflix

Was läuft heute? | Die Dinosaurier

Prähistorische Ikonen

Über 30 Jahre nach „Jurassic Park“ ist die Faszination für Dinosaurier ungebrochen. Die neue Miniserie „Die Dinosaurier“ widmet sich den Urzeitgiganten und ihrer Geschichte.

Es war einmal der Marasuchus

Vor 66 Millionen Jahren kam es nach einem Asteroideneinschlag zu einem der großen Massenaussterben der Erdgeschichte. Bis dahin waren Dinosaurier die herrschende Tiergruppe gewesen, und erst nachdem sie zum größten Teil ausgestorben waren, konnten Säugetiere — zu denen ja auch wir Menschen gehören — ihren Siegeszug antreten. Die vierteilige Serie „Die Dinosaurier“ widmet sich den Riesenechsen.

Die Dokumentation beginnt vor 235 Millionen Jahren auf dem Superkontinent Pangäa mit dem Marasuchus, einer kleinen, zweibeinigen Kreatur mit hoch entwickelten Lungen und leichten Knochen. Von diesem Ursprung ausgehend zeigt die Serie den Aufstieg und Fall der Dinosaurier anhand neuester wissenschaftlicher Forschung. Zu sehen sind bekannte Arten wie Tyrannosaurus rex und Stegosaurus, aber auch weniger populäre Spezies wie Plateosaurus und Mamenchisaurus.

Hochkarätiges Team

Hinter „Die Dinosaurier“ steht ein hochkarätiges Team: Neben Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin Entertainment sind auch die Macher der preisgekrönten Serie „Unser Planet“ beteiligt. Oscar-Preisträger Morgan Freeman übernimmt die Erzählerrolle in der englischen Originalfassung. Die Effekte stammen von Industrial Light & Magic, einem der bekanntesten Unternehmen für fotorealistische CGI-Technik. „Die Dinosaurier“ könnt ihr bei Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen