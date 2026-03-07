Es war einmal der Marasuchus
Vor 66 Millionen Jahren kam es nach einem Asteroideneinschlag zu einem der großen Massenaussterben der Erdgeschichte. Bis dahin waren Dinosaurier die herrschende Tiergruppe gewesen, und erst nachdem sie zum größten Teil ausgestorben waren, konnten Säugetiere — zu denen ja auch wir Menschen gehören — ihren Siegeszug antreten. Die vierteilige Serie „Die Dinosaurier“ widmet sich den Riesenechsen.
Die Dokumentation beginnt vor 235 Millionen Jahren auf dem Superkontinent Pangäa mit dem Marasuchus, einer kleinen, zweibeinigen Kreatur mit hoch entwickelten Lungen und leichten Knochen. Von diesem Ursprung ausgehend zeigt die Serie den Aufstieg und Fall der Dinosaurier anhand neuester wissenschaftlicher Forschung. Zu sehen sind bekannte Arten wie Tyrannosaurus rex und Stegosaurus, aber auch weniger populäre Spezies wie Plateosaurus und Mamenchisaurus.
Hochkarätiges Team
Hinter „Die Dinosaurier“ steht ein hochkarätiges Team: Neben Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin Entertainment sind auch die Macher der preisgekrönten Serie „Unser Planet“ beteiligt. Oscar-Preisträger Morgan Freeman übernimmt die Erzählerrolle in der englischen Originalfassung. Die Effekte stammen von Industrial Light & Magic, einem der bekanntesten Unternehmen für fotorealistische CGI-Technik. „Die Dinosaurier“ könnt ihr bei Netflix anschauen.
