Hallo, liebe Film- und Serienfans! Es ist Samstag, der 7. März. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp. Vielleicht ist ja der ein oder andere von euch alt genug und hat den ersten Teil von Jurassic Park damals im Kino gesehen. Der Film hat damals einen regelrechten Dino-Boom unter Kindern und Teenies ausgelöst und in Sachen Spezialeffekte ganz neue Maßstäbe gesetzt. Regie führte Steven Spielberg. Das Thema Dinosaurier hat uns bis heute anscheinend noch nicht losgelassen. Jetzt gibt es nämlich eine neue Miniserie namens Die Dinosaurier, an der er als Produzent beteiligt war. Der Trailer wurde schon millionenfach angeschaut. Ab sofort gibt’s die ganze Serie bei Netflix.

Vor 66 Millionen Jahren kam es nach einem Asteroideneinschlag zu einem der größten Massensterben der Erdgeschichte. Bis dahin waren Dinosaurier die beherrschende Tiergruppe. Erst nachdem sie zum größten Teil ausgestorben waren, konnten Säugetiere, zu denen ja auch wir Menschen gehören, ihren Siegeszug antreten. Nach wie vor faszinieren die riesigen Viecher aber viele Menschen. Das Wort Dinosaurier, das stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie „schreckliche Echse“. Die vierteilige Serie Die Dinosaurier widmet sich einmal mehr diesen schrecklichen Echsen.

Die Dokumentation beginnt vor 235 Millionen Jahren auf dem Superkontinent Pangea mit dem Marasuchus, einer kleinen, zweibeinigen Kreatur mit hochentwickelten Lungen und leichten Knochen. Von diesem Ursprung ausgehend zeigt die Serie den Aufstieg und Fall der Dinosaurier anhand neuester wissenschaftlicher Forschung. Zu sehen sind bekannte Arten wie Tyrannosaurus Rex und Stegosaurus, aber auch weniger populäre Spezies. Ein besonderer Fokus liegt auf gefiederten Dinosauriern, Meeresungeheuern und anderen Flugwesen.

Hinter Die Dinosaurier steht ein hochkarätiges Team. Neben Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin Entertainment sind auch die Macher der preisgekrönten Serie Unser Planet beteiligt. Oscar-Preisträger Morgan Freeman übernimmt die Erzählerrolle in der englischen Originalfassung. Die Effekte stammen von Industrial Light & Magic, einem der bekanntesten Unternehmen für fotorealistische CGI-Technik. Die Dinosaurier könnt ihr ab jetzt bei Netflix anschauen.

Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch und empfehlt ihn auch sehr gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Tipp und Skript kam heute von Anke Bielert, Audioschnitt von Clemens Möller. Und ich bin Jessi Hughes. Wir hören uns! Was läuft heute online? Und Videostreams, TV-Programmen und Dokus, empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.