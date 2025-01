Bild: Die Ermittlung | Hans-Joachim Pfeiffer / BR / Arte

Was läuft heute? | Die Ermittlung, Nacht und Nebel, Tribunal Justice

Erinnerungen an den Holocaust

Zum Internationalen Gedenktag an den Holocaust versorgen uns gleich zwei Streaminganbieter mit thematisch passenden Tipps: Arte beschäftigt sich in „Die Ermittlung“ mit den Auschwitzprozessen und Mubi zeigt mit der Doku „Nacht und Nebel“ die Realität in den Konzentrationslagern. Auf Prime Video geht „Tribunal Justice“ in die zweite Runde.