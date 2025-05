Die Fotografin

Lee Miller war vieles: gefeiertes Model, Muse der Surrealisten und schließlich Kriegsfotografin mitten im Zweiten Weltkrieg. Statt vor der Kamera stand sie mit Schlamm an den Stiefeln und unter Lebensgefahr hinter dem Sucher und hat unter anderem die Befreiung von Dachau und die Bombennächte von London festgehalten. „Die Fotografin“ erzählt ihre Geschichte mit Kate Winslet in der Hauptrolle — ab heute bei Prime Video.

Georgie & Mandy

Frisch verheiratet, frisch gebackene Eltern — Mandy und Georgie Cooper aka der große Bruder von Serien-Genie Sheldon Cooper haben alle Hände voll zu tun. In „Georgie & Mandy“ ziehen die beiden samt Baby ins Gästezimmer bei Mandys Eltern in Texas ein. Zwischen Windeln, Reifenladen und Schwiegermutter-Kommentaren wird klar: Das Familienleben hat es in sich. Die neue Comedyserie läuft ab heute auf ProSieben oder ihr schaut sie direkt bei Joyn.

Die 2010er — Jahrzehnt der Illusionen

Die 2010er fühlen sich im Rückblick wie ein Jahrzehnt der Widersprüche an. Von Klimaprotesten, Social-Media-Anfängen und politischen Umbrüchen war alles dabei. Die vierteilige Doku „Die 2010er — Jahrzehnt der Illusionen“ blickt in vier Teilen zurück auf eine Zeit voller Skandale, Debatten und Aufbrüche. Ihr könnt sie jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

