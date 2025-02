Generation Z

Wenn aus Rentnerinnen und Rentnern plötzlich ein paar blutrünstige Zombies werden, ist das auf jeden Fall mal was Neues am Serienhimmel. Nach einem Unfall machen die Senioren von Danbury Jagd auf Menschen, auch auf die Teenager Kelly, Charlie, Finn und Steff. Gemeinsam wollen und müssen die jetzt herausfinden, wie es zu dem ganzen Chaos überhaupt kommen konnte und wie man das rückgängig macht. Bei „Generation Z“ trifft schwarzer Humor auf bissige Horror-Action. Ihr findet alle Folgen ab heute in der ZDF-Mediathek.

Jules und Jim

„Jules und Jim“ erzählt die Geschichte der Dreiecksbeziehung zwischen dem Deutschen Jules, dem Franzosen Jim und der unkonventionellen Catherine vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs. Beide Männer sind in Catherine verliebt, doch ihre Beziehung wird von den Auswirkungen des Krieges und den gesellschaftlichen Umbrüchen der 1920er Jahre beeinflusst. Der Film thematisiert Liebe, Freiheit und die Tragik dieser komplexen Verbindung in einer Zeit des Wandels. Der Film von François Truffaut läuft auf MUBI.

Absolution

Ein erkrankter Ex-Boxer will seine Fehler wiedergutmachen, doch die Unterwelt lässt ihn nicht so einfach gehen. In „Absolution“ muss Liam Neeson mal wieder die Fäuste sprechen lassen, und zwar für seine Familie, für Gerechtigkeit und gegen seine eigene Vergangenheit. Den Actionthriller könnt ihr ab heute bei Prime Video anschauen.

Was läuft heute?

