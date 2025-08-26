Die Geschichte hinter der Person

Die Dokumentation „Die Küblböck-Story — Eure Lana Kaiser“ wirft einen Blick auf das Leben von Lana Kaiser, die unter dem Namen Daniel Küblböck als DSDS-Teilnehmer bekannt wurde.

Schon damals hat sie durch ihre extrovertierte Art viel Aufmerksamkeit erzeugt. Wohl über keinen anderen DSDS-Teilnehmer wurde so viel in den Medien berichtet. Sie ist schon immer selbstbewusst und offen queer aufgetreten und hat damit viele missverstandene Jugendliche inspiriert und motiviert, für sich selbst einzustehen.

Ein bewegtes Leben

In der Dokumentation sprechen Familie, Freundinnen und Wegbegleiter über das Leben von Lana. Unter anderem Olivia Jones, die DSDS-Teilnehmerin Gracia und Riccardo Simonetti.

Lana war im September 2018 Gast auf einem Kreuzfahrtschiff. Sie ist über Bord gegangen und konnte danach nicht gefunden werden. Diesen Herbst wäre Lana 40 Jahre alt geworden. „Die Küblböck-Story — Eure Lana Kaiser“ könnt ihr euch jetzt in der ARD-Mediathek ansehen.

