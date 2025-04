Bild: Bad Influence: Die Schattenseite von Kidfluencing | Foto: Netflix

Was läuft heute? | Bad Influence: Die Schattenseite von Kidfluencing, Spy High, In höchster Not – Bergretter im Einsatz

Wenn Teenies vor der Kamera stehen

In der Netflix-Doku „Bad Influence: Die Schattenseite von Kidfluencing“ geht es um eine Mutter, die ihre Tochter als Influencerin ausgenutzt hat, in der Prime Video-Doku „Spy High“ geht es um einen Teenager, der von seiner Highschool ausspioniert wurde und in der ARD-Doku „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“ wird die Bergwacht bei ihren Einsätzen begleitet.