Spiel um Millionen — Das größe E-Sport-Turnier der Welt

Jedes Jahr treffen sich die besten Dota-Spieler zu einem Turnier und kämpfen um den Titel-Sieg. Leon Kirilin aka „Nine“ hat 2022 „The International“ gewonnen und will 2023 seine Siegesserie fortsetzen. Denn immerhin winken auch diesmal Preisgelder in Millionenhöhe. Die Doku begleitet ihn und andere Spieler während des Turniers und schaut dabei auch hinter die Kulissen der Gaming-Szene. „Spiel um Millionen — Das größte E-Sport Turnier der Welt“ findet ihr ab heute online first in der ARD-Mediathek.

Bohemian Rhapsody

Mit Songs wie „We Will Rock You“ hat Queen Musikgeschichte geschrieben. Doch nicht nur musikalisch hat die Band polarisiert, auch ihr Frontman Freddie Mercury hat immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Für das Biopic „Bohemian Rhapsody“ schlüpft Rami Malek in das weiße Feinripphemd und singt, tanzt und lebt was das Zeug hält. Den Film könnt ihr jetzt auf Prime Video streamen.

Untold: The Murder of Air McNair

Steve McNair hat es als Quarterback der Tennessee Titans bis zum Super Bowl geschafft. 2007 beendet der NFL-Star seine Karriere verletzungsbedingt. Doch zwei Jahre später wird Steve „Air“ McNair tot in seiner Wohnung aufgefunden und die Ermittlungen werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Die Doke „Untold: The Murder of Air McNair“ könnt ihr ab heute bei Netflix anschauen.

