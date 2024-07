Those About To Die

Anthony Hopkins spielt in der neuen Serie „Those About To Die“ den römischen Kaiser Vespasian, der sein Volk bei Laune halten will und seine Macht sichern will. Im Römischen Reich des Jahres 79 nach Christus ist die Methode dafür: „Brot und Spiele“. Alles soll aber größer und gewaltiger werden. Deshalb soll das Kolosseum errichtet werden, um dort die brutalen Gladiatorenkämpfe auszutragen. Im Hintergrund spielen sich währenddessen zahlreiche Intrigen und Machtkämpfe ab. „Those About To Die“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Find Me Falling

Der Rockstar John Allman sucht in dem Film „Find Me Falling“ einfach nur seine Ruhe. Er will eine Pause von seinem turbulenten Leben als Musiker. Um diese Ruhe zu finden, geht er auf die Mittelmeerinsel Zypern. Hier hat er vor Jahren eine Frau getroffen, in die er sich verliebt hat. Vielleicht ist sie ja immer noch hier. „Find Me Falling“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Weltspiegel-Doku: Die Stadt und die Spiele

Die Vorbereitungen auf Olympia laufen in Paris auf Hochtouren. Die Weltspiegel-Doku „Die Stadt und die Spiele“ zeigt, welche Herausforderungen die Stadt überwinden muss, damit bei den Olympischen Spielen 2024 alles nach Plan läuft. Die Frankreich-Korrespondentin der ARD, Sabine Rau, hat die Vorbereitungen auf die Spiele ein Jahr lang beobachtet. Ihr könnt die Weltspiegel-Doku „Die Stadt und die Spiele“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.