Hallo an diesem Montag, den 27. Oktober. Auch heute bekommt ihr natürlich euren frischen Streaming-Tipp von uns. Dieses Mal geht es nach Skandinavien, genauer gesagt nach Dänemark. Undercover in die Mafia. Es geht um Juwelen, Gangster, Agenten und den schmalen Grad zwischen Gut und Böse. In der Serie „Die Legende“ treibt ein Verbrechersyndikat seit langem sein Unwesen. Der Anführer Miran wird für den Großteil des Kokainschmuggels in Skandinavien verantwortlich gemacht. Der Geheimdienst ist der Gruppe schon lange auf der Spur, und endlich ergibt sich eine Chance, das kriminelle Imperium zu Fall zu bringen. Die Geheimagentin Tee soll sich mit Mirans Partnerin Ashley anfreunden, um in das Umfeld des Drogenbosses einzudringen. Doch weil Miran genau darauf achtet, wer sich in seinem Umfeld befindet, nimmt Tee eine neue Identität an. Als Juwelierin getarnt versucht sie, über Ashley an wichtige Informationen zu gelangen. Doch mit jedem Schritt, den sie ihrer Zielperson näher bringt, gerät ihre Undercover-Operation zunehmend in Gefahr. Miran Charani: Er steckt hinter dem Großteil des skandinavischen Kokainschmuggels. Die einzigen, die Mirans Welt gelassen werden, gehören zum inneren Kreis: Sein Bruder und Ashley. Da kommst du ins Spiel, Legende. Deine falsche Identität Ich soll Goldschmiedin sein, Juwelierin. Tee hat eines nicht einkalkuliert: Sie beginnt echte Sympathien für Ashley zu empfinden. Sie ist in diesem kriminellen Netz in einer ausweglosen Lebensrealität gefangen. Tees Überzeugungen bröckeln. Wem soll ihre Loyalität am Ende gelten? Mit jeder Enthüllung über ihr Schicksal wächst Tees Mitleid für Ashley. Denn auch Tee hat eine bewegte Vergangenheit. Die Grenzen zwischen ihrer Pflicht und ihrem Gewissen verschwimmen gefährlich. Wird sie ihre Mission opfern, um Ashley zu retten? Wir wissen nicht, was sie weiß oder wie involviert sie ist. Ganz unwissend kann sie nicht sein. Du verdienst dein eigenes Geld und kommst alleine klar. Das hätte ich auch gern. Hey, Ashley ist gerade verletzlich. Nutz das aus. Ich werde dir helfen, wenn du sicher weißt, dass du ihn verlassen willst. Was zum Teufel war das denn? Du musst ihn zum Reden bringen. Ich werde dir helfen. Du musst genau tun, was ich dir sage. Die moralischen Grauzonen werden bei „Die Legende“ mal so richtig schön ausgetestet. Zwischen Lagerhallen der Großstadt und Elektro-Clubs entspinnt sich hier ein spannender Undercover-Thriller. Es geht aber in diesem Nordic Noir auch um die besondere Beziehung zwischen zwei Frauen aus vollkommen anderen Welten. Die erste Staffel von „Die Legende“ findet ihr in sechs Folgen ab heute bei Netflix. Das war unser Streaming- Tipp zum Start in die Woche. Wenn ihr uns gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und vergesst nicht, uns zu folgen. Dann landet die Folge morgen auch wieder direkt in eurem Feed. Dieser Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer, Audioproduktion Wiebke Stark. Und ich bin Imke Zimmermann. Guten Start ins Wochenende! Wir hören uns. Was läuft heute online und Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.