Foto: © 2024, Nikolaj Thaning Rentzmann, Netflix
Foto: © 2024, Nikolaj Thaning Rentzmann, Netflix

Was läuft heute | Die Legende

Mafia-Undercovermission

Im Kampf gegen die Mafia muss eine Geheimagentin unter falscher Identität in den engen Kreis eines Gangsterbosses gelangen.

Unter Gangstern

In „Die Legende“ dreht sich alles um Juwelenraub, Machtspiele und geheime Identitäten. Aber auch um den schmalen Grat zwischen Gut und Böse. Der Gangsterboss Miran ist der Boss eines Verbrechersyndikat. Der dänische Geheimdienst ist der Bande schon länger aud der Spur. Miran wird für den Großteil des Kokain-Schmuggels in Skandinavien verantwortlich gemacht. Endlich ergibt sich eine Chance, das kriminelle Imperium zu Fall zu bringen: Die Geheimagentin Tea soll sich mit Mirans Partnerin Ashley anfreunden, um in das Umfeld des Drogenbosses einzudringen. Doch Miran achtet genau darauf, wer sich in seiner Nähe aufhält. Tea nimmt deshalb eine völlig neue Identität an: Als Juwelierin getarnt versucht sie über Ashley an wichtige Informationen zu gelangen. Doch mit jedem Schritt, der sie ihrer Zielperson näherbringt, gerät ihre Undercover-Operation zunehmend in Gefahr.

Grauzonen

Was Tea nicht einkalkuliert hat: Sie beginnt, echte Sympathien für Ashley zu empfinden.  Gefngen im kriminellen Netzwerk ist sie in einer ausweglosen Lage und Teas Überzeugungen beginnen zu bröckeln. Wem soll ihre Loyalität am Ende gelten? Mit jeder Enthüllung wächst Teas Mitleid. Denn auch sie selbst hat eine bewegte Vergangenheit. Die Grenze zwischen Pflicht und Gewissen verschwimmt gefährlich. Wird sie ihre Mission opfern, um Ashley zu retten?

„Die Legende“ testet die moralischen Grauzonen des Undercover-Daseins auf eindrucksvolle Weise. Zwischen Lagerhallen, Großstadt und Elektroclubs entfaltet sich ein düsterer Thriller mit starker Nordic-Noir-Atmosphäre. Die erste Staffel von „Die Legende“ ist ab heute in sechs Folgen bei Netflix verfügbar.

Was läuft heute?

Was läuft heute? Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

