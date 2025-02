Bild: Santa Clarita Diet | Saeed Adyani / Netflix

Was läuft heute? | Eine Million Minuten, Das Urteil, Santa Clarita Diet

Haus, Garten, Menschenfleisch

Drew Barrymore wird heute 50 — der perfekte Anlass, ihre skurrile Rolle in „Santa Clarita Diet“ zu feiern. Auf WOW suchen Tom Schilling und Karoline Herfurth in „Eine Million Minuten“ das Glück, während bei Netflix in den Gerichtssälen mal wieder das Geld statt der Gerechtigkeit regiert.