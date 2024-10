Die perfekte Welle

In „Die perfekte Welle: Die besten Surfspots der Welt“ reist Deutschlands bester Surfer Leon Glatzer zu den besten Surfspots der Welt. Dabei erzählt er auch seine persönliche, bewegende Geschichte. Unter andere geht es auch in seine zweite Heimat Costa Rica, nach München und in die Arktis. Ihr könnt „Die perfekte Welle“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Killer Cakes

In der Backshow „Killer Cakes“ gibt es einen interessanten Twist. Die Teilnehmenden müssen nicht nur einfach irgendwelche Torten backen. Ihre Kreationen müssen einen Horrorbezug haben. Für ihre Torten bekommen sie die besten Horror-Spezialeffektkünstler Hollywoods an ihre Seite gestellt. „Killer Cakes“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Papst Pius XII. und der Holocaust

Im Jahr 2020 wurden die geheimen Archive des Vatikan offengelegt. Der Historiker David I. Kertzer hat diese Archive durchwühlt. Und das mit einem Ziel: Er wollte herausfinden, wie weit Papst Pius XII. in den Holocaust involviert war. In der Dokumentation „Papst Pius XII. und der Holocaust“ wird der Historiker bei seinen Recherchen begleitet, bei denen er schockierende Geheimnisse der Kirche ans Licht gebracht hat. „Papst Pius XII. und der Holocaust“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.