Wo ist unsere Tochter hin?

In der Apple TV-Serie „Where’s Wanda?“ verschwindet die 17-jährige Wanda spurlos, in der ARD-Doku „Vater bekannt“ geht es um einen Mann, der mit Samenspende 30 Kinder gezeugt hat, und in „Rematch“ in der Arte-Mediathek geht es um das Schachduell zwischen Kasparov und IBM’s Deep Blue.