In „Die Stunde der Mutigen" geht es um einen ungewöhnlichen Zusammenschluss. Ein Psychologe übernimmt die Betreuung eines Polizisten, der beruflich wie privat aus dem Gleichgewicht geraten ist und völlig unberechenbar wirkt. Der etwas spießig daherkommende Psychoanalytiker Mariano und der depressive Polizist Dias bilden ein tragikomisches Duo. In Gesprächen auf der Couch, aber auch in wilden Verfolgungsjagden, sind beide Figuren gezwungen, ihre Rollen, ihre Männlichkeit und ihre Vorstellung von Kontrolle zu hinterfragen. Dias wehrt sich gegen die Therapie. Dass seine psychologische Betreuung nicht im Behandlungszimmer, sondern im laufenden Geschehen stattfindet, ist eine zentrale Herausforderung. Der Film „Die Stunde der Mutigen" ist als Buddy-Action-Komödie konzipiert, vergleichbar mit modernen Klassikern wie „Lethal Weapon", „Rush Hour" oder „Bad Boys" und funktioniert nach einem ähnlichen Muster. Zwei grundverschiedene Charaktere – ein zynischer, erfahrener Cop und ein naiver oder unerfahrenerer Partner – sollen plötzlich zusammenarbeiten. Trotz dieses altbekannten Schemas haben die beiden Figuren hier aber tatsächlich emotionale Tiefe. Mit viel Humor werden hier zwei unterschiedliche Männlichkeitsbilder verhandelt. Und dann wird es plötzlich ernst: Die beiden müssen in einem Fall von verschwundenem Uran ermitteln. Es geht also heiß her. In den letzten Jahren haben mexikanische Produktionen auf Netflix gut funktioniert. „Roma", „La Casa de las Flores" oder „Somos" sind drei Produktionen, die inhaltlich und formal viel zu bieten haben. Jede erzählt auf ihre Weise Geschichten, die stark im mexikanischen Alltag verwurzelt sind und gleichzeitig universelle Themen verhandeln. Für einen vorweihnachtlichen Abend mit mexikanischer Buddy-Komödie mit Herz könnt ihr jetzt „Die Stunde der Mutigen" bei Netflix anschauen.