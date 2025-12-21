Therapiecouch mit Blaulicht

Im Zentrum von „Die Stunde der Mutigen“ steht ein ungleiches Duo: Der etwas spießige Psychotherapeut Silverstein und der Polizist Diaz, der unberechenbar wirkt. Eigentlich soll Silverstein Diaz therapeutisch betreuen. Er leidet unter Depressionen und steckt in einer persönliche Krise. Doch statt ruhiger Sitzungen im Behandlungszimmer findet die Therapie während laufender Polizeieinsätze statt.

Zwei stahlharte Profis?

Diaz wehrt sich vehement gegen jede Form von Psychoanalyse, aber je länger die beiden Zeit miteinander verbringen, desto mehr wachsen sie zusammen.Und dann wird es ernst: Silverstein und Diaz geraten in einen brisanten Fall um verschwundenes Uran. Das Duo ermittelt in diesem spannenden Fall quer durch das mexikanische Großstadtsetting und die Therapie entfernt sich noch weiter von der klassischen Couch als sowieso schon.

„Die Stunde der Mutigen“ gibt es ab sofort im Stream bei Netflix.

