Hape Kerkeling — Total normal

Hape Kerkeling wird 60 Jahre alt. Deshalb will die ARD mit der Doku „Hape Kerkeling — Total normal“ nochmal zurück auf sein Leben blicken. Weil Hape Kerkeling schon so lange im Geschäft ist, ist die Doku auch eine Zeitreise durch die deutsche Fernsehgeschichte. Ihr könnt „Hape Kerkeling — Total normal“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Die einzige Frau im Orchester

Orin O’Brien war im Jahr 1966 die erste Frau bei den New Yorker Philharmonikern. Die Dokumentation „Die einzige Frau im Orchester“ erzählt ihre unglaubliche Geschichte und zeigt, wie sie mit viel Talent und Durchsetzungskraft gegen alle Widerstände gekämpft hat. „Die einzige Frau im Orchester“ gibt es jetzt bei Netflix.

Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe

Die Dokumentation „Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe“ ist so was wie eine Spurensuche nach der Kreativität von J.R.R. Tolkien — dem Autor von „Der Hobbit“ und der „Herr der Ringe“-Trilogie. Tolkien hat mit seinen Geschichten nicht nur eine glaubwürdige Fantasywelt geschaffen, sondern auch die Grundsteine für das moderne Fantasy-Genre gelegt. Ihr könnt „Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe“ jetzt in der Arte-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

