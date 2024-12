Die neuen Maharadschas — Indiens Superreiche

In Mumbai leben Milliardäre in Wolkenkratzern direkt neben dem größten Slum Asiens. Der ARD-Korrespondent Andreas Franz versucht in der Weltspiegel-Dokumentation „Die neuen Maharadschas — Indiens Superreiche“ herauszufinden, wie das sein kann. Dazu spricht er sowohl mit Indiens Milliardären als auch mit den Menschen, die in den Slums wohnen. Ihr könnt die Weltspiegel-Doku „Die neuen Maharadschas — Indiens Superreiche“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

In „The World of Hans Zimmer“ werden Hans Zimmers beliebtesten Stücke von einem Orchester und Chor live gespielt. Das Konzert in Krakau, bei dem Hans Zimmer auch selbst auf der Bühne stand, wurde live mitgeschnitten. Diesen Mitschnitt von der „The World of Hans Zimmer“ gibt es jetzt in der Arte-Mediathek.

Die Beatles waren DIE Boyband der 60er Jahre. Als sie am 7. Februar 1964 nach New York einflogen, brach die Beatlemania in den USA aus. Scharen von Fans versammelten sich sowohl beim Abflug in London als auch auf dem Rollfeld in New York. Die Dokumentation zeigt Archivmaterial und nimmt uns mit in die Zeit der 60er Jahre. Sowohl Weggefährten als auch der mittlerweile 82-jährige Paul McCartney kommen zu Wort. „Beatles 64“ gibt’s ab sofort bei Disney+.

