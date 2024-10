Der Junge und der Reiher

Im neuen Studio Ghibli Film von Filmlegende Hayao Miyazaki geht es um den zwölfjährige Mahito. Nach dem Tod seiner Mutter zieht er mit seinem Vater und seiner Stiefmutter auf ein Anwesen, in dem mysteriöse Dinge ihren Lauf nehmen. Zudem wird Mahito von einem Graureiher verfolgt, der ihn in eine fantastische Welt führt. Für seine Arbeit hat Miyazakis Film dieses Jahr den Oscar als bester Animationsfilm bekommen. Den Anime-Film „Der Junge und der Reiher“ gibt es bei Netflix.

Angkor und der verlorene Schatz der Khmer

Heutzutage auf Schätze zu stoßen, wie den in Laos, ist eine absolute Seltenheit. In der Doku geht es um den Fund und die Untersuchung des verlorenen Schatzes der Khmer. Ein internationales Forschungsteam untersucht die Gold- und Silberartefakte. Dabei geht es aber auch um die Kultur einer verschollenen Zivilisation und den Einfluss auf die moderne asiatische Kultur. Die Doku „Angkor und der verlorene Schatz der Khmer“ ist in der Arte-Mediathek verfügbar.

Y-Kollektiv: Nahostkonflikt in Deutschland

In ihrer neusten Reportage widmet sich das Y-Kollektiv den Auswirkungen des Nahostkonfliktes auf Deutschland und wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Journalist Jan Stremmel spricht hierzu unter anderem mit Aktivistinnen und Betroffenen von antisemitischer und antimuslimischer Gewalt. Die Reportage “Y-Kollektiv: Nahostkonflikt in Deutschland” ist in der ARD-Mediathek abrufbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.