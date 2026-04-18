Was läuft heute online und in Videostreams? TV-Programme und Dokus empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo liebe Film- und Serienfans, es ist Samstag, der 18. April. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp. Die Tribute von Panem sind eine der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. 2012 erschien der erste Film, mittlerweile gibt es schon fünf Teile und ein sechster ist gerade in Arbeit. Der kommt im November in die Kinos.

Vier der epischen Streifen um die Charaktere Katniss Everdeen und Peeta Mellark gibt es ab jetzt auf HBO Max. Die Tribute von Panem spielt in einer nicht näher definierten Zukunft, nachdem Nordamerika durch Kriege und Naturkatastrophen größtenteils zerstört worden ist. Aus den Trümmern entstand die Diktatur Panem, die aus dem regierenden, reichen Kapitol und umliegenden ärmeren Distrikten besteht.

Der Name des Landes Panem leitet sich vom Ausspruch „Panem et circenses“ ab, das ist Latein und bedeutet „Brot und Spiele“. Mit Brot und Spielen sollten die Bewohner des alten Rom davon abgehalten werden, gegen den Staat aufzubegehren. Und so ähnlich ist das auch in Panem. Dort kommt es nämlich wegen der immer größeren Ausbeutung der Menschen zu einem Aufstand der DistriktbewohnerInnen gegen das Kapitol. Der wird jedoch niedergeschlagen, und als Mahnung an die Distrikte führen die Herrschenden die jährlichen sogenannten Hungerspiele ein – eine Art moderner Gladiatorenkampf.

Dazu werden Tribute ausgelost, jeweils ein Junge und ein Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren, die sich bis zum Tod bekämpfen müssen. Als Primrose Everdeen aus dem Lostopf gezogen wird, will ihre ältere Schwester Katniss das unbedingt verhindern und meldet sich freiwillig als Tribut. Katniss ist eine begabte Jägerin mit Pfeil und Bogen. Sie hat seit dem Tod ihres Vaters bei einem Grubenunglück die Familie versorgt. Jahrelang betrieb sie Wilderei und Tauschgeschäfte mit der gesammelten wilden Gemüse und Früchten.

Zusammen mit dem männlichen Tribut Peeta Mellark aus ihrem Distrikt reist sie ins Kapitol, um sich dort auf die Spiele vorzubereiten. Schließlich müssen beide in der Arena gegen die anderen Tribute antreten. Katniss Everdeen wird von Jennifer Lawrence verkörpert. Diese Rolle verhalf der damals aufstrebenden Schauspielerin endgültig zum internationalen Durchbruch. Auch Liam Hemsworth als Everdeens bester Freund Gale profitierte vom Hype um die Filme.

Daneben gibt es eine ganze Reihe bekannter Gesichter, zum Beispiel Donald Sutherland als Everdeens Antagonist Präsident Snow oder Woody Harrelson als der zynische, alkoholabhängige Mentor. Aber vor allem für junge Schauspielerinnen war die Reihe ein ziemlicher Karrierebooster. Die Autorin der Panem-Bücher, Suzanne Collins, war aktiv an der Produktion beteiligt und half die Story möglichst originalgetreu umzusetzen.

Die Tribute von Panem: The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay 1 und Mockingjay 2 könnt ihr jetzt bei HBO streamen. Das war’s für heute mit „Was läuft heute?“ Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gefallen euch sicher auch noch andere Podcasts von detektor.fm. Zum Beispiel brand eins, ein Podcast, der versucht, Wirtschaft neu zu denken. Eine Kooperation mit dem brand eins Magazin. Den findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt.

Tipp und Skript kamen heute von Anke Bielat, Audioschnitt Clemens Möller. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams? TV-Programme und Dokus empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.