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Bild: Die Tribute von Panem — The Hunger Games | Studiocanal Filmverleih GmbH

Was läuft heute? | Die Tribute von Panem

Brot und Spiele

Die junge Katniss Everdeen muss zwischen Menschlichkeit und Selbsterhaltung, Leben und Liebe abwägen, um eine Chance zu haben, die Hungerspiele zu gewinnen.

Kampf um Leben und Tod

„Die Tribute von Panem“ spielt in einer nicht näher definierten Zukunft in der Diktatur Panem. Die besteht aus dem regierenden reichen Kapitol und umliegenden ärmeren Distrikten. Wegen der immer größeren Ausbeutung der Menschen kommt es in Panem zu einem Aufstand der Distriktbewohnerinnen und -bewohner gegen das Kapitol. Der wird jedoch niedergeschlagen.

Als Mahnung für die Distrikte führen die Herrschenden die sogenannten Hungerspiele ein, eine Art moderner Gladiatorenkampf. Dazu werden Tribute ausgelost, jeweils ein Junge und ein Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren aus jedem Distrik. Als Primrose Everdeen aus dem Lostopf gezogen wird, will ihre ältere Schwester Katniss unbedingt verhindern, dass sie antritt, und meldet sich freiwillig als Tribut. Zusammen mit dem männlichen Tribut Peeta Mellark aus ihrem Distrikt muss sie in der Arena gegen die anderen Tribute antreten.

Bekannte Gesichter

Katniss Everdeen wird von Jennifer Lawrence verkörpert. Die Rolle verhalf ihr endgültig zum internationalen Durchbruch. Auch Liam Hemsworth als Everdeens bester Freund Gale profitierte vom Hype um die Filme. Daneben gibt es eine ganze Reihe bekannter Gesichter, zum Beispiel Donald Sutherland als Everdeens Antagonist, Präsident Snow, oder Woody Harrelson als zynischer, alkoholabhängiger Mentor.

Aus der „Die Tribute von Panem“-Reihe könnt ihr „The Hunger Games“, „Catching Fire“, „Mockingjay Teil 1“ und „Mockingjay Teil 2“ bei HBO anschauen.

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