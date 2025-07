„Cat’s Eyes“ in Paris

In der achtteiligen Action-Krimiserie “Cat’s Eyes” wollen drei Schwestern den Tod ihres Vaters aufklären. Der war ein bekannter Kunsthändler, der bei einem Brand seiner Galerie ums Leben gekommen ist, bei dem auch alle Bilder vernichtet wurden. Doch dann taucht eines dieser Bilder doch wieder auf: in einer Ausstellung im Eiffelturm. Tamara, genannt Tam, kehrt daraufhin nach jahrelanger Abwesenheit nach Paris zurück, um die Wahrheit über das Schicksal ihres Vaters herauszufinden. Dafür klaut sie kurzerhand das besagte Bild. Und das bleibt bei weitem nicht der einzige Kunstraub. Logisch, dass dabei an halsbrecherischen Abseilaktionen und komplizierten Technik-Tricks nicht gespart wird.

Manga-Klassiker

„Cat’s Eyes“ basiert auf einer Manga-Serie des japanischen Zeichners Tsukasa Hojo, die in den 1980er Jahren auch als Anime-Serie umgesetzt worden ist. Hierzulande war diese unter dem Titel „Ein Supertrio“ bei RTL zwei zu sehen. Bei der Neuverfilmung führt Alexandre Laurent Regie, das Drehbuch stammt von Michel Catz. Die Serie „Cat’s Eyes“ könnt ihr in der ZDF-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.