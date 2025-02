Drive Me Crazy

Eigentlich wollte Addie mit ihrer besten Freundin einen Roadtrip nach Spanien machen, um eine Hochzeit zu feiern. Allerdings müssen Addies Ex-Partner Dylan und sein Freund nach einem Autounfall kurzfristig mitfahren. Kaum Platz und eine Menge Spannungen sorgen für reichlich dicke Luft im Van. Die Serie geht dabei regelmäßig in Flashbacks in die Vergangenheit und zeigt Addies und Dylans gemeinsame Zeit. Die Serie „Drive Me crazy“ ist ab heute im Angebot von Paramount+ verfügbar.

Beetlejuice Beetlejuice

In der Fortsetzung des Tim-Burton-Klassikers kehrt Lydia Deetz zusammen mit ihrer Tochter Astrid in ihr Elternhaus zurück, wo sie viele Jahre zuvor den gerissenen Geist Beetlejuice besiegt hatte. Doch Astrid beschwört Beetlejuice erneut und das Chaos nimmt wieder seinen Lauf. Für den zweiten Teil kehrte nicht nur Michael Keaton als Beetlejuice zurück, auch Winona Ryder ist wieder als Lydia dabei. Jenna Ortega spielt nach ihrer ersten Zusammenarbeit mit Tim Burton in „Wednesday“ als Astrid mit. „Beetlejuice Beetlejuice“ gibt es ab heute bei WOW.

Pokémon Horizonte: Die Serie

Nachdem Ash Ketchum nach über 20 Jahren endlich Pokémon-Meiser geworden ist, geht es in der neuen Serie um Liko und Rory, die zusammen die Paleda Region erkunden wollen. Neben vielen neuen Pokémon gibt es auch eine Menge neue Geheimnisse, z. B. was es mit der mysteriösen Halskette von Liko auf sich hat. Die erste Staffel des neuen Anime „Pokémon Horizonte: Die Serie“ findet ihr bei Netflix.

