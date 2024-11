Dune: Prophecy

Die neue Serie geht rund 10 000 Jahre in die Vergangenheit und erzählt die Vorgeschichte zum Konflikt aus den beiden Filmen. Unter anderem geht es um den matriarchalen Kult der Bene Gesserit und ihren Plan für die Zukunft der Galaxie, während das Haus Atreides um seine Machtstellung bangt. Auch ohne Timothée Chalamet sind einige große Namen am Start, wie Mark Strong, Emily Watson und Travis Fimmel. Die Serie „Dune: Prophecy“ gibt es ab heute im Angebot von WOW.

Landman

Auch in seiner neusten Serie wagt sich Drehbuchautor und Regisseure Taylor Sheridan in den modernen Wilden Westen. In der Serie geht es um den Ölmagnaten Monty Miller und den Krisenmanager Tommy Norris. Miller will das letzte bisschen Profit aus seiner Firma quetschen, während Tommy die Stimme der Vernunft zwischen Arbeitern und Führungsetage zu sein scheint. Tommy wird von Oscar-Preisträger Billy Bob Thornton gespielt und Emmy-Gewinner Jon Hamm spielt Monty Miller. Die ersten beiden Folgen „Landman“ gibt es ab heute bei Paramount+.

Boss Level

In diesem Film spielt Frank Grillo den ehemaligen Soldat Roy. Seit geraumer Zeit steckt Roy in einem Zeitloop fest und muss den selben Tag immer wieder erleben. Gleichzeitig wird er von den Auftragskillern des Gangsterboss Ventor gejagt und gekillt. Frank trainiert also Tag für Tag, um den Loop zu durchbrechen. Der Film erinnert dabei an eine Mischung aus „John Wick“ und „Edge of Tomorrow“. Ihr könnt euch „Boss Level“ ab heute heut auf Netflix ansehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.