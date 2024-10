Ghostbusters: Frozen Empire

Bei Netflix sind die Geisterjäger zurück in New York, um allerhand paranormale Phänomene zu bekämpfen. Denn ein übermächtiger Geist droht New York in eine neue Eiszeit zu stürzen. Die Familie des originalen Ghostbusters Egon Spengler muss sich wieder mit seinen alten Kollegen zusammentun, um die Stadt zu retten. Neben den neuen Gesichtern sind auch die alten Geisterjäger wie Bill Murray und Dan Aykroyd am Start. „Ghostbusters: Frozen Empire“ gibt es ab heute auf Netflix.

Savior Complex

In der dreiteiligen HBO-Doku geht es um den Fall der Amerikanerin Renee Bach, die 2009 ihre NGO „Serving His Children“ gegründet hat, um Kindern in Afrika, die an Unterernährung leiden, zu helfen. Ohne Ausbildung und ohne medizinische Kenntnisse. Die Kinder bekommen jedoch keine Hilfe — 105 von ihnen sterben in der Obhut der NGO. Die Doku rollt den Fall auf und stellt auch die Frage, wie das Phänomen des „White Savior Complex“ die Situation begünstigt hat. Alle drei Teile von „Savior Complex“ findet ihr im Angebot von WOW.

Rob Roy

In diesem Film aus dem Jahr 1995 spielt Liam Neeson den schottischen Volkshelden Rob Roy. Anfang des 18. Jahrhunderts kommt es zwischen Robert Roy McGregor und der Krone Schottlands zu einem Konflikt. Rob Roy soll eine Geldleihgabe gestohlen haben. Aber war es wirklich so? Oder vielleicht doch ganz anders? Neben Neeson sind auch Tim Roth und Jessica Lang Teil der Besetzung. Den Historienfilm „Rob Roy“ gibt es um 20:15 Uhr bei Arte oder jetzt schon in der Mediathek.

Was läuft heute?

