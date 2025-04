Dying for Sex

Als Molly (Michelle Williams) die Diagnose Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium bekommt, beschließt sie, ihr Leben radikal zu verändern. Sie verlässt ihren Mann, erkundet ihre Sexualität völlig neu und stürzt sich in eine Reihe von teils absurden, teils bewegenden Abenteuern — immer begleitet von ihrer besten Freundin Nikki (Jenny Slate). Die Serie „Dying for Sex“ basiert auf einer wahren Geschichte, in die ihr ab heute auf Disney+ eintauchen könnt.

Der Vierer

Die Beziehung von Sophie und Paul (Florian David Fitz) ist zwar nett, aber irgendwie fehlt der Schwung. Also probieren sie was Neues und planen einen Vierer mit zwei Bekannten. Doch schon vor dem ersten Drink gibt’s den ersten Streit, und was als erotische Abwechslung gedacht war, wird zu einem richtigen Beziehungstest. In weiteren Rollen: Julia Koschitz und Friedrich Mücke. „Der Vierer“ läuft ab heute bei Wow.

Karma

Ein mysteriöser Unfall bringt das Leben von sechs Menschen aus dem Gleichgewicht und verbindet sie für immer. Was erstmal wirkt, als würden lose Einzelschicksale erzählt werden, verwebt sich nach und nach zu einem düsteren Puzzle aus Verrat, Verbrechen und verdrängter Vergangenheit. Die neue südkoreanische Thriller-Serie „Karma“ startet heute bei Netflix.

Was läuft heute?

