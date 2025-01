The Night Agent — Staffel 2

In der Serie „The Night Agent“ geht es um den FBI-Agenten Peter Sutherland. Er muss im Telefondienst des FBI arbeiten. Eigentlich kein sehr spannender Job. Doch ein Anruf ändert alles, und er wird in eine Verschwörung hineingezogen. In der zweiten Staffel geht es um eine chemische Waffe, die die Sicherheit des ganzen Landes gefährdet. Die zweite Staffel „The Night Agent“ gibt es jetzt bei Netflix.

The End We Start From

Während einer Umweltkatastrophe muss eine Frau im Film „The End We Start From“ ein Kind gebären. Weil das Unwetter nicht aufhört, bringt ihr Mann sie von London aufs Land zu seiner Familie. Aber auch dort wüten schon bald die Wassermassen. Nachdem die Flut sich über das ganze Land ausgebreitet hat, fangen Banditen damit an, die letzten Vorräte zu plündern. „The End We Start From“ könnt ihr jetzt bei WOW sehen.

High Potential

Morgan ist Mutter von drei Kindern und versucht ihre Familie mit ihrem Reinigungskraft-Gehalt über die Runden zu bringen. In der Serie „High Potential“ putzt sie das örtliche Polizeirevier. Nachdem sie hier eine Ungereimtheit entdeckt, bringt sie die Beweisstücke einfach in Ordnung. Die Ermittler entdecken ihr Potenzial und wollen sie als Beraterin einstellen. Ihr könnt „High Potential“ jetzt bei Disney+ sehen.

