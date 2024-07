Élite, Staffel 8

In der finalen Staffel der spanischen Erotik-Thriller-Serie rund um die Schülerinnen und Schüler der High-Society-Schule „Las Encinas“ ereignet sich erneut ein Mordfall. Wie und wann kam es dazu? Und natürlich geht es weiter mit Bettgeschichten, Drama und jeder Menge Zoff. Eine besondere Überraschung dürfte die Rückkehr von Nadia (Mina El Hammani) sein. Ihr seht die achte Staffel der Serie „Élite“ ab sofort bei Netflix.

Cirque du Soleil: Without a Net



Er gehört zu den größten Artistik-Shows der Welt: der Cirque du Soleil. Das Besondere: Anstatt eines Netzes besteht die Bühne für die Akrobatinnen und Akrobaten aus einem riesigen Wasserbecken, in welches sie bei einem Absturz hinein fallen. Doch der weltberühmte Zirkus wird von der Corona-Pandemie hart getroffen. Hunderte Artistinnen und Artisten werden entlassen. Die Doku „Cirque du Soleil: Without a Net“ begleitet die Beteiligten hinter die Kulissen und zeigt, wie sie sich wieder zurück auf die Bühne kämpfen. Ihr streamt sie ab sofort bei Prime Video.

Mean Girls: Der Girls Club

Ein Remake des Highschool-Klassikers aus dem Jahr 2004 mit Lindsay Lohan ist da. In der Neuverfilmung dreht sich alles um die Schülerin Cady Heron. An ihrem ersten Tag an der neuen Schule wird sie von den „Plastics“, einer elitären Clique, angeführt von Regina George, aufgenommen. Als Cady sich in Reginas Ex-Freund Aaron verliebt, entbrennt ein heftiger Zickenkrieg. „Mean Girls: Der Girls Club“ ist ab sofort bei Paramount+ verfügbar.

