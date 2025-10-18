Ellbogen

Der Film „Ellbogen“ basiert auf dem gleichnamigen Debütroman der Autorin Fatma Aydemir. Sowohl im Film als auch im Buch geht es um die siebzehnjährige Hazal, die sich von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlt. Bei der Jobsuche stößt sie wegen ihren türkischen Wurzeln immer wieder auf Vorurteile. Egal wie viele Bewerbungen sie schreibt, sie kassiert nur Absagen. Hazal ist überfordert. Um einfach mal abzuschalten, möchte sie an ihrem 18. Geburtstag mit ihren drei besten Freundinnen die Sau raus lassen. Aber auch beim Feiern bekommen die Teenagerinnen zu spüren, dass sie nicht dazugehören. Der Türsteher lässt sie nicht in den hippen Club, in den sie eigentlich gehen wollten.

Alles eskaliert

Hazal und ihre Freundinnen machen sich wieder auf den Weg nach Hause. Der ganze Abend hätte schlechter nicht laufen können — denken sie zumindest. Denn auf dem Heimweg eskaliert alles erst so richtig: Ein überheblicher Student belästigt die Mädchen und die Situation gerät außer Kontrolle. So sehr sogar, dass Hazal am nächsten Tag beschließt nach Istanbul zu fliehen. In eine fremde Stadt, in einem unbekannten Land. Hazal weiß, dass das alles andere als einfach wird, aber sie sieht keinen anderen Ausweg.

„Ellbogen“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.