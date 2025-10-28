ES: Welcome to Derry

Die neue Serie aus dem Kosmos der „ES“-Filme verschlägt die Zuschauer erneut in das kleinen Örtchen Derry im Bundesstaat Maine. Kurz nachdem Familie Hanlon nach Derry zieht, verschwinden in regelmäßigen Abständen Kinder und mysteriöse Ereignisse häufen sich. Eine Gruppe Kinder schließt sich zusammen und schnell wird klar, dass ein Horrorclown namens Pennywise verantwortlich ist.

Der Clown macht die Mischung

Wie auch in den beiden Filmen aus 2017 und 2019 ist Andy Muscetti für das Projekt verantwortlich, dieses Mal als Showrunner der Serie. Fans können sich außerdem auf Schauspieler Bill Skarsgård freuen, der nach anfänglichen Bedenken nun auch in der Serie den ikonischen Horrorclown Pennywise spielt. Die Horrorserie „ES: Welcome to Derry“ findet ihr im Streamingkatalog von WOW.

