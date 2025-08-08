Play
Bild: Everyone is f*cking crazy | SR/© SR/Real Film/Maor Waisburd

Was läuft heute? | Everyone is f*cking crazy

Therapie ohne Therapeutin

In der ARTE-Mediathek dreht sich heute alles um eine Serie, die so ehrlich und direkt ist wie ihr Titel: „Everyone is f*cking crazy“.

Zwischen Therapie und Trauma

Derya (Via Jikeli), Malik (Arsenij Walker), Chloë (Maja Bons) und Schröder (Luise von Stein) haben nichts gemeinsam — außer, dass sie alle in Therapie bei Dr. Thomalla waren. Doch die liegt eines Tages tot vor ihrer Praxis. Und auf einmal stehen da vier junge Menschen, die beschließen: Wir machen das jetzt einfach selbst.

Derya übernimmt das Kommando und behauptet, die Assistentin von Dr. Thomalla gewesen zu sein — und lädt die anderen zur Gruppentherapie ein. Doch das ist einfacher gesagt, als getan.

Everyone is f*cking crazy — im besten Sinne

Die Serie zeigt vier Menschen, die alle ihre eigene Geschichte mitbringen: Malik kämpft mit Suchterkrankungen, Chloë mit Zwängen und Angststörungen, Schröder mit Aggressionen und ihrer eigenen Vergangenheit und Derya mit mehr, als sie selbst zugeben will. Schnell läuft das Projekt aus dem Ruder und niemand hat mehr die Kontrolle. Doch dabei entwickelt sich zwischen den Vieren auch eine Verbindung, die man fast schon eine Freundschaft nennen könnte.

„Everyone is f*cking crazy“ ist eine Miniserie, die versucht, psychische Erkrankungen nicht zu trivialisieren — aber eben auch nicht zu ernst zu behandeln. Ihr findet alle acht Folgen jetzt in der ARTE-Mediathek. 

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

