Fancy Dance

In dem Film „Fancy Dance“ geht es um eine zerrüttete indigene Familie in den USA. Jax passt auf ihre Nichte Roki auf, seitdem ihre Schwester verschwunden ist. Roki macht leidenschaftlich Powwow – einen indigenen Tanz. Weil sie bald einen großen Auftritt hat, macht sie sich mit ihrer Tante auf die Suche nach ihrer Mutter, damit sie zu ihrem Auftritt kommen kann. „Fancy Dance“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ schauen.

Die Mittagsfrau

Helene lebt in dem Film „Die Mittagsfrau“ als Jüdin in den 20er Jahren in Berlin. Die Nazis sind auf dem Vormarsch und sie fühlt sich immer unsicherer in Deutschland. Irgendwann lernt sie den SS-Offizier Max kennen, der ihr einen Ariernachweis für sie besorgt. Eigentlich empfindet Helene nichts als Hass für Max, doch ihr bleibt nichts anderes übrig, als mit ihm zusammen zu bleiben. „Die Mittagsfrau“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Warten auf Bojangles

In dem Film „Warten auf Bojangles“ geht es um George und Camille, die einfach so in den Tag hinein leben. Sie tanzen bis zur Morgenstunde und schmeißen wilde Partys. Als sie einen Sohn bekommen, scheint ihr Glück perfekt zu sein. Doch dann kommt Camilles psychische Krankheit wieder hoch, die sie eigentlich vor ihrer Familie geheim halten wollte. Ihr könnt „Warten auf Bojangles“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

