Eine nationale Kränkung
Die Handlung der ersten Staffel setzt 1969 ein, direkt nach der Mondlandung. Hier „gewinnt“ aber das Raumfahrtprogramm der UdSSR das Rennen. Der Konkurrenzkampf mit den USA eskaliert und die NASA muss ihre Programme ausbauen. Ab den 1990er-Jahren verlagert sich die Story auf Missionen zum Mars. Die Kolonie „Happy Valley“ wird gegründet, wächst und die Bevölkerung versucht, ihre Zukunft zu gestalten. In Staffel 4, angesiedelt im Jahr 2003, wird der Asteroid Goldilocks entdeckt, der wegen seiner Iridium-Vorkommen sehr wertvoll ist — denn der Rohstoff ist auf der Erde begehrt. Die fünfte Staffel stellt das Begehren von der Unabhängigkeit des Mars dar, denn mittlerweile ist eine neue Generation von Menschen herangewachsen, die nie auf der Erde waren.
Interplanetarer Independence Day?
Die internationale Mars-Basis „Happy Valley“ hat sich stark entwickelt. Sie ist keine kleine Station mehr, sondern eine voll ausgebaute Kolonie mit tausenden Menschen. Sie dient außerdem als Startpunkt für neue Missionen tief ins Sonnensystem. Doch die florierende Stadt sorgt für Spannungen mit der Erde. Deren Nationen wollen die Kontrolle über den Mars behalten, doch die Marsbevölkerung wehrt sich dagegen.
Die ambitionierte Sci-Fi-Serie umfasst bisher vier Staffeln mit jeweils zehn Folgen à circa 60 Minuten, die alle bei Apple TV+ gesendet wurden. Mit der nun fünften Staffel von „For All Mankind“ umfasst die Serie einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren. Die Hauptfiguren haben deshalb im Laufe der Handlung gewechselt. Nur einige der Schauspieler sind von Anfang an dabei, etwa Joel Kinnaman als Astronaut Ed Baldwin. Die erste Folge von „For All Mankind“ Staffel 5 könnt ihr ab sofort auf Apple TV+ streamen.
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