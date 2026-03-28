Was läuft heute online und Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Mit eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Samstag, der 28. März, und zum Wochenende liefern wir euch Science Fiction. Nach mehr als zwei Jahren Pause kehrt eine der Sci-Fi-Serien zurück, die von Publikum und KritikerInnen gleichermaßen geliebt wird: „For All Mankind“ ist wieder da mit Staffel 5 auf Apple TV.

Was wäre, wenn nicht den Amerikanern, sondern den Astronauten der damaligen Sowjetunion die erste bemannte Reise zum Mond gelungen wäre? Seit 2019 fragt sich die Serie rund um Hollywood-Star Joel Kinnaman, wie sich die Welt mit dieser scheinbar kleinen Änderung entwickelt hätte. Die Handlung von Staffel 5 spielt im Jahr 2012 und rückt die mögliche Unabhängigkeit des Mars in den Fokus.

Ja, in den vier vorherigen Staffeln ist einiges passiert. Dazu kommt noch, dass Staffel 4 zeitlich im Jahr 2003 angesiedelt war. Die Handlung der ersten Staffel setzt 1969 ein, direkt nach der Mondlandung. Der Konkurrenzkampf mit den USA eskaliert, und die NASA muss ihre Programme ausbauen. Ab den 1990er Jahren verlagert sich die Story auf Missionen zum Mars.

Die Kolonie Happy Valley wächst, und die Bevölkerung versucht, ihre Zukunft zu gestalten. Zudem wird der Asteroid Goldilocks entdeckt, der wegen seiner Iridium-Vorkommen sehr wertvoll ist. Alex Baldwin, der als Kind aus Staffel 4 bekannt ist, ist nun erwachsen. Der Enkel des legendären Astronauten Ed Baldwin, gespielt von Joel Kinnaman, ist auf dem Mars aufgewachsen. Er gehört damit zur ersten Generation von Menschen, die nicht auf der Erde zur Welt gekommen sind.

In der neuen Staffel dreht sich viel um ihn und die neue Generation der Menschen, die die Erde niemals betreten haben. Die internationale Mars-Basis Happy Valley hat sich stark entwickelt. Sie ist keine kleine Station mehr, sondern eine voll ausgebaute Kolonie mit Tausenden von Menschen. Sie dient außerdem als Startpunkt für neue Missionen tief ins Sonnensystem.

Doch die florierende Stadt sorgt für Spannungen mit der Erde, deren Nationen die Kontrolle über den Mars behalten wollen. Doch die Mars-Bevölkerung wehrt sich dagegen. Nach mehr als zwei Jahren Pause kehrt eine der ambitioniertesten Science-Fiction-Serien zurück. Die Serie umfasst bisher vier Staffeln mit jeweils zehn Folgen, die alle etwa 60 Minuten dauern und alle bei Apple TV Plus gesendet wurden.

Fürs Bingen ist die frische fünfte Staffel wohl leider nichts, zumindest vorerst, denn die zehn neuen Folgen werden wöchentlich veröffentlicht. Die erste Folge von „For All Mankind“ Staffel 5 könnt ihr ab sofort auf Apple TV Plus streamen. Danach gibt’s immer freitags Nachschub.

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Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer, Audioproduktion Stanley Baldauf, und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns.