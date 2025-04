Government Cheese

Nach seinem Gefängnisaufenthalt versucht der ehemalige Gauner und Tüftler Hampton Chambers ein ehrliches Leben zu führen. Zusammen mit seiner Familie will Hampton einen neue Bohrmaschine zum Kassenschlager machen. Wären da nur nicht die Schulden bei den gefährlichen Prevost Brüdern. In die Rolle von Hampton schlüpft Schauspieler David Oyelowo. Die neue Serie „Government Cheese“ startet heute bei Apple TV+.

Will Trent

In den neuen Folgen der Crime-Serie ermittelt Special Agent Will Trent wieder in Georgia. Nachdem er sich am Ende von Staffel zwei aus dem aktiven Dienst zurückgezogen hatte, ist Will nun wieder Teil der Georgia Bureau of Investigations. Doch haben sich in den sechs Monaten seiner Abwesenheit einige Dinge verändert. Die neuen Folgen basieren erneut auf den Will Trent Büchern von Karin Slaughter. Die dritte Staffel „Will Trent“ läuft ab heute bei Disney+

Der Millenium Raub

Eine Geschichte, wie sie sonst eigentlich nur Hollywood schreiben kann: Im Juli 2000 versucht eine Truppe von Dieben den Millenium Dome in London auszurauben, um sich einen Diamanten im Wert von mehr als 200.000 Pfund unter den Nagel zu reißen. Die Doku „Der Millenium Raub“ schildert die Planung des Raubs und die Polizeiarbeit, die die Täter schlussendlich überführt hat. Produziert wurde die Dokumentation von Regisseur Guy Ritchie. „Der Millenium Raub“ ist im Abo von Netflix verfügbar.

Was läuft heute?

