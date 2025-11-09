Play
Foto: Netflix
Bild: Frankenstein | Foto: Netflix

Was läuft heute? | Frankenstein

Der moderne Prometheus

In der Neuverfilmung des Klassikers ist Oscar Isaac als verrückter Wissenschaftler zu sehen, der aus Leichenteilen ein neues Leben erschafft. Doch seine Schöpfung sorgt schon bald für Angst und Schrecken.

Frankenstein

Im Film von Guillermo del Toro erschafft der manische Wissenschaftler Victor Frankenstein einen künstlichen Menschen aus Leichenteilen. Mit Hilfe von Elektrizität erweckt er die Kreatur zu neuem Leben. Doch schon bald verstößt Victor die Kreatur und flieht. Das Monster beginnt auf der Suche nach seinem Schöpfer und dem Sinn hinter seinem Leben einen blutigen Rachefeldzug.

Schöpfer gegen Schöpfung

Der Roman von Mary Shelley aus dem Jahr 1818 und die Verfilmung aus den frühen 1930er Jahren gehören zu Guillermo del Toros Lieblingsgeschichten, weshalb es für ihn schon lange ein Traum war, seine eigene Version von Frankenstein auf die Leinwand zu bringen. In seiner Version spielen die Schauspieler Oscar Isaac und Jacob Elordi Victor Frankenstein und dessen Monster. Außerdem sind Christoph Waltz und Mia Goth zu sehen. Guillermo del Toros „Frankenstein“ gibt es auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

