Machtspiele in Washington

Die dritte Staffel von „Diplomatische Beziehungen“ wirft US-Diplomatin Kate Wyler (Keri Russell) mitten in ein politisches Erdbeben. Nach dem Tod des Präsidenten übernimmt ausgerechnet Grace Penn (Allison Janney) die Führung — jene Frau, die Kate zuletzt eines Anschlags beschuldigt hat. Während Washington im Ausnahmezustand versinkt, kämpft Kate darum, ihre Integrität zu bewahren und gleichzeitig in der gnadenlosen politischen Arena zu überleben.

Posten frei: Vizepräsidentin

Ihr Mann Hal (Rufus Sewell) spinnt längst eigene Pläne, um Kate zur neuen Vizepräsidentin zu machen. Zwischen Loyalität, Macht und Moral verschwimmen die Grenzen und jeder Schritt könnte katastrophale Folgen haben. Außenminister Austin Dennison (David Gyasi) fungiert mal als Verbündeter, mal als moralischer Kompass. Es entfaltet sich ein gefährliches Spiel, bei dem niemand mehr zu durchschauen ist.

Politthriller mit Tiefgang

Showrunnerin Debora Cahn führt das Ensemble durch ein hochspannendes Netz aus Intrigen, persönlichen Konflikten und geopolitischen Krisen. Jede Entscheidung hat Konsequenzen, jedes Bündnis einen Preis. Die Serie zeigt, wie dünn die Linie zwischen Idealismus und Machtmissbrauch verläuft und wie schwer es ist, moralisch korrekt zu handeln, wenn die Weltpolitik auf dem Spiel steht.

„Diplomatische Beziehungen“, Staffel 3 ist jetzt bei Netflix verfügbar und perfekt für alle, die politische Spannung, komplexe Charaktere und starke Frauenfiguren lieben.

