Foto: JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Bild: From the World of John Wick: Ballerina | JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Was läuft heute? | From the World of John Wick: Ballerina

Ana de Armas als Killer-Ballerina

Im John-Wick-Spin-off „Ballerina“ gerät Ana de Armas als Eve in die Welt der Auftragskiller und Attentäter. Nach dem Tod ihres Vaters wird sie ausgebildet, um sich an den Mördern zu rächen.

From the World of John Wick: Ballerina

Im ersten Film-Spin-off zu dem erfolgreichen Action-Franchise mit Keanu Reeves spielt Ana de Armas Eve Macarro, die als Kind ansehen musste, wie ihr Vater ermordet wurde. Von der Geheimorganisation Rusca Roma lässt sie sich deshalb zur Killerin ausbilden, um sich an seinen Mördern zu rächen. Die Spur führt Eve zu einer alten Sekte und in die Schusslinie von John Wick.

Gun-Fu trifft auf Ballett

Hauptdarstellerin Ana de Armas trainierte Monate im Voraus, um die actionreiche Mischung aus Schießereien und Kampfsport abzuliefern, für welche die John-Wick-Filme berühmt sind. Neben ihr sind auch Keanu Reeves, Ian McShane und Lance Reddick zu sehen. Den Actionfilm „From the World of John Wick: Ballerina“ findet ihr im Abo von WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

