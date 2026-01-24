From the World of John Wick: Ballerina

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Samstag, der 24. Januar, und für euren Filmabend heute haben wir einen actionreichen Film aus der Welt von John Wick mitgebracht. Dieses Mal aber nicht mit Keanu Reeves in der Hauptrolle, sondern mit Ana de Armas.

Mit den John Wick-Filmen hat Keanu Reeves nicht nur eine der ikonischsten Rollen seiner Karriere bekommen, die Macher haben gleichzeitig gezeigt, wie Actionkino heutzutage aussehen kann. Nach vier Filmen mit Keanu Reeves in der Hauptrolle des von Rache getriebenen Auftragskillers ist im Spin-off „Ballerina“ nun Ana de Armas als Eve Maccaro in der Hauptrolle zu sehen.

Als junges Mädchen muss Eve mit ansehen, wie ihr Vater von einer Geheimorganisation ermordet wird. Daraufhin wird Eve von der Verbrecherorganisation Ruska Roma aufgenommen und zu einer gnadenlosen Auftragskillerin ausgebildet. Ihre Arbeit für die Ruska Roma führt Eve in eine Welt aus Verbrechern, Killern und Mächtigen, die aus dem Untergrund heraus agieren. Schnell stößt sie auf die Organisation, die für den Tod ihres Vaters verantwortlich ist und sich als fanatische Sekte entpuppt. Eve beginnt also ihren ganz persönlichen Rachefeldzug.

Dabei muss sie sich nicht nur den Mördern ihres Vaters stellen, sondern auch den Leuten, von denen sie ausgebildet wurde. Dies ruft niemand Geringeren als John Wick auf den Plan, der Eve aufhalten soll. Trotz der Anwesenheit von Keanu Reeves soll der Film als eigenständige Geschichte in der Welt von John Wick funktionieren.

Hauptdarstellerin Ana de Armas zeigt jedenfalls schon im Vorfeld, dass sie ihren Job ernst nimmt und mindestens genauso leidenschaftlich und diszipliniert beim Dreh der Actionszenen war wie Keanu Reeves. Neben ihr und Keanu Reeves sind auch wieder Ian McShane, Lance Reddick und Angelica Huston dabei. Außerdem ist „Walking Dead“-Schauspieler Norman Reedus als Neuzugang im Wick-Universum zu sehen.

Wie sich Ana de Armas als blutrünstige Attentäterin schlägt, könnt ihr ab heute im Film „Ballerina“ auf WOW sehen. Noch mehr Actionfilme, Serien, Neustarts und Dokus bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniert uns doch gerne in der Podcast-App eures Vertrauens.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt einen schönen Tag, wir hören uns!

