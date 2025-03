Joker 2: Folie à Deux

Nach den Ereignissen aus dem ersten Teil sitzt der ehemalige Comedian Arthur Fleck mittlerweile in Haft und wartet auf seinen Prozess. Hier lernt er Lee kennen, die den Joker und seine Taten vergöttert. Beide verlieben sich ineinander und Arthur wird erneut zum Joker. Für die Fortsetzung baute Regisseur Todd Phillips einige Musicalnummern in den Film ein. Neben Joaquin Phoenix ist dieses Mal auch Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga Teil der Besetzung. Den Film „Joker 2: Folie à Deux“ gibt es ab heute bei WOW.

Klein Sibirien

Ein kleiner Meteorit schlägt in das Dach eines Autos in einem verschlafenen Nest in Finnland ein und versetzt die Bewohnerinnen und Bewohner in Aufruhr. Der Bürgermeister lässt den Stein im örtlichen Museum ausstellen und bittet seien Freund Pater Joel um Hilfe beim Bewachen — Joel muss einige Langfinger daran hindern, den Meteoriten zu stehlen. Teil der Besetzung sind unter anderem Rune Temte und Tommi Korpela. Die Komödie „Klein Sibirien“ läuft auf Netflix.

Der Club der toten Dichter

In dem Klassiker von 1989 spielt Robin Williams den Englischlehrer John Keating, der als neuer Lehrer an der renommierten Wealton Academy für Jungen unterrichtet. Keating bringt den Jungs die Schönheit der Poesie bei, was sie dazu bringt, den „Club der toten Dichter“ zu gründen, ganz zum Missfallen der Schulleitung. Für seine Arbeit in der Rolle des Englischlehrers Keating wurde Williams zum zweiten Mal für den Oscar nominiert. Den Film „Der Club der toten Dichter“ gibt es im Angebot von Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.