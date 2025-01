Gänsehaut: Die verschwundenen Kinder

Die Zwillinge Devin und Cece verbringen ihre Ferien bei ihrem Vater Anthony. Die einzige Regel in seinem Haus lautet „Der Keller ist tabu!“. Hier forscht Anthony in seinem Labor, um das Verschwinden seines Bruders vor 30 Jahren aufzudecken. Die neuen Folgen basieren wieder auf den Gänsehaut-Romanen von R.L. Stine. Schauspieler David Schwimmer aus der Serie „Friends“ spielt den Vater Anthony. Alle acht Episoden von „Gänsehaut: Die verschwundenen Kinder“ laufen im Abo von Disney+.

Good Will Hunting

Im Oscar-prämierten Klassiker von Matt Damon und Ben Affleck geht es um den hochbegabten Kleinkriminellen Will Hunting. Als Deal, um mit ihm zusammenzuarbeiten, legt der Matheprofessor Lambeau ein gutes Wort für Will vor Gericht ein. Einzige Bedingung: Will muss eine Therapie bei Lambeaus altem Freund Sean Maguire machen. Für den Film bekamen Matt Damon und Ben Affleck für das Drehbuch und Robin Williams für seine Rolle als Sean einen Oscar. Den Film „Good Will Hunting“ gibt es bei Paramount+.

Agatha Christies Hjerson

Die Serie basiert auf dem fiktiven Ermittler Sven Hjerson aus den Romanen von Agatha Christie. Die Handlung setzt in der Moderne an und spielt in Schweden. TV-Produzentin Klara Sandberg ist auf der Suche nach dem exzentrischen Ermittler Hjerson, um mit ihm ein neues Format fürs Fernsehen an den Start zu bringen. Hjerson ist alles andere als begeistert von der Idee. Doch dann geschieht ein Mord auf einer Fähre. Alle vier Folgen von „Agatha Christies Hjerson“ laufen jetzt auch bei WOW.

