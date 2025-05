Gladiator 2

Mehr als 20 Jahre nach dem ersten Teil brachte Regisseur Ridley Scott 2024 die Fortsetzung zum Kultklassiker Gladiator in die Kinos. Die Handlung folgt dem Sklaven Hanno, der nach einer Schlacht gegen die römische Garnison seine Frau verliert und als Sklave verkauft wird, um im römischen Kolosseum zu kämpfen. Neben Paul Mescal sind auch Pedro Pascal und Denzel Washington in „Gladiator 2“ zu sehen — und zwar ab heute bei Paramount+

Captain America: Brave New World

Im vierten Teil der Marvel Filmreihe ist mittlerweile Sam Wilson als neuer Captain America etabliert. Der neu gewählte US-Präsident Ross will mithilfe von Sam die Avengers wieder zusammenbringen. Doch nach einem Anschlag auf Ross Leben wird Sams Mentor und Freund beschuldigt. Anthony Mackie spielt das erste Mal Captain America auf der großen Leinwand und Harrison Ford ist als Präsident Ross zu sehen. „Captain America: Brave New World“ könnt ihr auf Disney+ streamen.

F1: The Academy

In der siebenteiligen Doku-Serie geht es um die 2023 etablierte F1 Academie. Hier wird jungen Frauen ein erster Schritt in den professionellen Rennsport gewährt, sie treten in einer eigenen Rennserie gegeneinander an. Der Fokus der Doku liegt auf den 15 Teilnehmerinnen der Academy und auf Profi-Rennfahrerin und der heutigen Geschäftsführerin der F1 Academy, Susie Wolff. Alle Folgen von „F1: The Academy“ sind auf Netflix verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.