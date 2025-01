Paradise

In der Thriller-Serie „Paradise“ geht es um eine Gemeinde, in der die Reichen, Schönen und Mächtigen wohnen. Nachdem jemand in der Gemeinde ermordet wird, finden Ermittlungen statt. Dabei kommen die Geheimnisse der Bewohnerinnen und Bewohner langsam ans Licht. „Paradise“ gibt es jetzt bei Disney+.

Der Germanwings-Absturz — Chronologie eines Verbrechens

Am 24. März 2015 stürzt der Germanwings-Flieger 4U9525 in den Alpen ab. Alle 150 Passagiere sterben. Später stellt sich heraus, dass der Co-Pilot den Flieger absichtlich hat abstürzen lassen. Wie konnte das geschehen und welche Konsequenzen müssen aus diesem Ereignis gezogen werden? Wenn ihr Antworten auf diese Fragen sucht, könnt ihr „Der Germanwings-Absturz — Chronologie eines Verbrechens“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Scrublands — Mörderisches Buschland

In der Serie „Scrublands — Mörderisches Buschland“ tötet ein Priester mit einem Scharfschützengewehr fünf Mitglieder seiner Gemeinde und danach sich selbst. Das ist zumindest die offizielle Story. Genau ein Jahr nach dem Mord besucht der Journalist Martin Scarsden die Kleinstadt, in der der Mord stattgefunden haben soll. Umso länger er recherchiert, desto mehr glaubt er, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Ihr könnt „Scrublands — Mörderisches Buschland“ jetzt bei RTL+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.