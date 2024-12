UDO!

Mit Songs wie „Griechischer Wein“ oder „Ich war noch niemals in New York“ hat sich Udo Jürgens in die Herzen ganzer Generationen gesungen und Musikgeschichte geschrieben. Doch hinter dem Rampenlicht hat sich auch ein rastloser Perfektionist versteckt, der seinen Erfolg oft über alles andere gestellt hat. Genau zehn Jahre nach seinem Tod zeigt die Doku „UDO!“ in der ARD-Mediathek das Leben von Udo Jürgens hinter den Hits.

Flawless — Ein tadelloses Verbrechen

Laura Quinn (Demi Moore) ist immer unzufriedener mit ihrem Job als Managerin bei der London Diamond Corporation. Auch Hausmeister Hobbs (Michael Caine) hat noch einige Rechnungen mit der Corporation offen und weiß auch schon, wie er sich rächen wird: Er will ein paar Diamanten mitgehen lassen. Und dafür braucht er unbedingt Quinns Hilfe. Den Heist-Film „Flawless“ könnt ihr jetzt bei filmfriend streamen.

Kevin — Allein zu Haus

So kurz vor den Feiertagen darf dieser Weihnachtsklassiker nicht fehlen: „Kevin — Allein zu Haus“. Der achtjährige Junge, der sich mit allen Mitteln gegen zwei etwas trottelige Einbrecher zur Wehr setzt, ist bis heute Kult. Auf Disney+ findet ihr nicht nur „Kevin — Allein zu Haus“, sondern auch alle anderen Filme der Reihe.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.