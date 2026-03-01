Play
Bild: Good Fortune | Eddy Chen/Lionsgate

Was läuft heute? | Good Fortune

Geld ist nicht alles — oder doch?

Schutzengel Gabriel soll eigentlich Menschen retten, die vom Handy am Steuer abgelenkt werden. Doch als er die Lebenssituationen des Gelegenheitsarbeiters Arj und des stinkreichen Jeff vertauscht, bringt er einiges durcheinander.

Good Fortune

Der Engel Gabriel ist ein gutmütiger, jedoch ziemlich ungeschickter Schutzengel. Und er langweilt sich in seinem Job. Er träumt davon, endlich wichtige Aufgaben übernehmen zu können. Dann trifft er auf Arj und der hat jede Menge Probleme: Er hat keinen festen Job, schläft in seinem Auto und versucht, sich als Tagelöhner irgendwie über Wasser zu halten.

Arj träumt von Millionen auf dem Konto. Gabriel will ihm klarmachen, dass das alleine nicht reicht, um endlich glücklich zu sein. Also lässt er Arj den Platz mit dem Start-up-Milliardär Jeff tauschen. Nach einer Woche sollen die beiden eigentlich zurücktauschen. Aber Arj hat so gar kein Interesse daran, seine neue Lebenssituation wieder zu ändern.

Zurück? Nein, danke!

Gabriels Chefin Martha ist gar nicht amüsiert über seine Kompetenzüberschreitung, der Engel muss seine Flügel abgeben und fortan als Mensch leben. Dabei entdeckt er die sinnlichen Vorzüge des irdischen Lebens und entwickelt ein Faible für Fastfood, Kette-Rauchen und Tanzen. „Good Fortune“ könnt ihr bei Sky anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

